Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
'İlaçlı koroner balonlar' uygun hastada stentsiz tedavi seçeneği sunuyor

'İlaçlı koroner balonlar' uygun hastada stentsiz tedavi seçeneği sunuyor

21:5221/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
'İlaçlı koroner balonlar' uygun hastada stentsiz tedavi seçeneği sunuyor
'İlaçlı koroner balonlar' uygun hastada stentsiz tedavi seçeneği sunuyor

Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan, ilaçlı koroner balon tedavisinin kalp damar hastalıklarında önemli bir alternatif haline geldiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, geleneksel kalp damar tedavisi yöntemlerinde daralan veya tıkanan kalp damarlarının çoğunlukla stentle açıldığını hatırlattı.

Ancak her hasta için stentin en ideal çözüm olmayabildiğini aktaran Kaplan, "İlaçlı koroner balonlar, damarı açarken aynı zamanda damar duvarına özel bir ilacı kısa sürede ve etkili şekilde vererek yeniden daralma riskini azaltıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaplan, ilaçlı koroner balonların, klasik balon anjiyoplastiye ek olarak damar duvarına ilaç salınımı yapan özel bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Bu sayede damar içinde kalıcı bir metal yapı bırakılmadan tedavinin gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Kaplan, özellikle daha önce stent takılmış ve tekrar daralma gelişmiş hastalarda, küçük çaplı damarlarda ya da stent yerleştirilmesinin riskli olduğu durumlarda bu yöntemin önemli avantajlar sağladığını vurguladı.

Kaplan, "Damar içinde yabancı bir cisim bırakılmaması, uzun dönem komplikasyon risklerini azaltabiliyor. Ayrıca bazı hastalarda daha kısa süreli kan sulandırıcı tedavi yeterli olabiliyor. Bu da özellikle kanama riski yüksek hastalar için önemli bir avantaj." bilgisini verdi.

Hastanın damar yapısı, darlığın yeri ve özellikleriyle ek hastalıkların tedavi seçimini etkilediğine işaret eden Kaplan, doğru yöntemin belirlenmesi için ayrıntılı kardiyolojik değerlendirmenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Medical Point Hastanesi'nde modern tanı ve tedavi olanaklarıyla hastalara kişiye özel çözümler sunduklarını aktaran Kaplan, "Amacımız, hastalarımız için en güvenli ve en etkili tedaviyi belirlemek. İlaçlı koroner balonlar, doğru hastada uygulandığında yüz güldürücü sonuçlar sağlayan, çağdaş bir tedavi seçeneğidir." ifadelerini kullandı.

#kalp damar hastalıkları
#laçlı koroner balon tedavisi
#Medical Point Hastanesi
#Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iPhone 18 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Apple iPhone 18 beklenen özellikleri