Hayat İlk Kültür Bakanı Talat Sait Halmanın arşivi İstanbul Şehir Üniversitesinin kütüphanesinde
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İlk Kültür Bakanı Talât Sait Halman’ın arşivi İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kütüphanesinde

İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan ve Yunus Emre’yi İngilizceye, Shakespeare’i Türkçe’ye çevirerek Türk edebiyatına büyük katkı sağlayan şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman’ın arşivini de kütüphanesine kattı. Talât Sait Halman arşivinde 80 kitap ve binlerce yazıdan oluşan yazılı eserleri, yazışmaları, 200’den fazla ödülü ve özel eşyaları yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Talât Sait Halman’ın kütüphanesinde yer alan kitaplar
Talât Sait Halman’ın kütüphanesinde yer alan kitaplar

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Taha Toros, Mehmet Fuat Köprülü, Şerif Mardin, Kemal Karpat, Cüneyd Orhon, Zeynep Orhon Targaç, Osman Öndeş ve Tekel arşivi gibi önemli araştırmacı, bilim adamı, sanatçı ve kurumlarının arşivlerini barındıran Kütüphanesi, önemli bir arşivi daha bünyesine kattı.

Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan ve Yunus Emre’yi İngilizceye, Shakespeare’i Türkçeye çevirerek Türk edebiyatına büyük katkı sağlayan şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman’ın arşivi de İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinde yerini aldı.

Eserleri, ödülleri, özel eşyaları ve kütüphanesi yer alıyor

Halman’ın 80 kitaptan oluşan kendi eserlerini, Milliyet, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan binlerce köşe yazısını, makalelerini, kitap eleştirilerini, şiirlerini ve ders notlarını kapsayan koleksiyonda, 10 binden fazla kitap ve dergiden oluşan bir kütüphane de yer alıyor.

Halman koleksiyonunda ayrıca Halman’ın Türkiye’nin önemli yazarları, şairleri, sanatçıları ve devlet adamları ile yazışmaları, UNESCO Türkiye temsilcisi ve Kültür Bakanı olarak hizmet verdiği dönemde kazandığı ödülleri ve Kraliçe II. Elizabeth’ten aldığı “Knight Grand Cross” ödülü gibi 200’den fazla ödül yer alıyor. Halman’ın özel masası, daktilosu, kol düğmeleri, kravatları gibi özel eşyaları da arşivde bulunuyor.

Dijitalleştirilerek araştırmacıların hizmetine sunulacak

Talât Sait Halman arşivi, İstanbul Şehir Üniversitesi koleksiyonunda yer alan birçok değerli eser gibi dijitalleştirilerek araştırmacıların hizmetine sunulacak. İstanbul Şehir Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle bugüne kadar dijitalleştirilen 200 bin sayfadan fazla arşiv belgesi, Ekim 2019 itibariyle Türkiye ve dünyadaki araştırmacılar tarafından 4 milyon 738 bin 658 defa görüntülendi.

  • Talât Sait Halman kimdir?
  • Talât Sait Halman
  • 1931’de İstanbul Fenerbahçe’de doğan Talât Sait Halman, 2014’de Ankara’da vefat etti. İlkokulu Moda’da bitirdikten sonra Robert Kolej’e gitti. Eğitimine Columbia Üniversitesi’nde devam etti ve New York’a yerleşti. Columbia, Princeton, Pennsylvania ve New York Üniversiteleri’nde dersler verdi, New York Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı’ndan emekli oldu. Amerika’da yaşadığı dönemde UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi, ABD PEN Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Journal of Turkish Literature Baş Editörü olarak çalıştı.
  • Emekliliğinden sonra Türkiye’ye döndü ve Ankara’da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü ve Merkezi’ni kurdu. Halman bu dönemde Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür İşleri’nden sorumlu ilk Büyükelçisi ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı olarak da görev yaptı.

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