İlk sahur görev başında

Ramazan ayının ilk sahuru, Türkiye’nin farklı noktalarında görev başındaki emekçilerin alın teriyle idrak edildi.
Zonguldak’ta yerin metrelerce altında kömür çıkaran maden işçileri ile Ankara’da asayiş nöbetini sürdüren polisler, sahur bereketini mesai başında paylaştı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçiler, Ramazan’ın ilk sahurunu yerin 120 metre altında yaptı. Kömür üretiminde kullanılan ahşap direk ve kalaslardan kurdukları mütevazı sofrada bir araya gelen işçiler, baretlerinin ışığında domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmekten oluşan sahurluklarını paylaştı. Yaklaşık 15 yıldır maden işçiliği yapan 45 yaşındaki Şener Zurnalı, çalışma şartlarının zorluğuna dikkati çekerek, “Yer altı daha zor ama ekmek parası. Yine bir Ramazan’a ulaştık, Allah’a şükürler olsun” dedi.
BAŞKENTTE SAHUR NÖBETİ
Başkentte ise polis ekipleri Ramazan’ın ilk sahurunu görev başında karşıladı. Etlik Şehit Tamer Nuray Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polisler, el birliğiyle kurdukları sahur sofrasında bir araya geldi. Peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle yapılan sahurun ardından çaylarını içen ekipler, telsizden gelen ihbarlarla birlikte sofradan kalkarak görev yerlerine intikal etti.