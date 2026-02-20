İlk sahur görev başında

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçiler, Ramazan’ın ilk sahurunu yerin 120 metre altında yaptı. Kömür üretiminde kullanılan ahşap direk ve kalaslardan kurdukları mütevazı sofrada bir araya gelen işçiler, baretlerinin ışığında domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmekten oluşan sahurluklarını paylaştı. Yaklaşık 15 yıldır maden işçiliği yapan 45 yaşındaki Şener Zurnalı, çalışma şartlarının zorluğuna dikkati çekerek, “Yer altı daha zor ama ekmek parası. Yine bir Ramazan’a ulaştık, Allah’a şükürler olsun” dedi.