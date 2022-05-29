Hayat İnsani Filmlere ödülleri verildi
KÜLTÜR SANAT

‘İnsani Film’lere ödülleri verildi

TRT World Citizen tarafından küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen “Humanitarian Film Festival” (İnsani Film Festivali) sona erdi.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Yeni Şafak
‘İnsani Film’lere ödülleri verildi
Festivalin ödül gecesi Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

TRT World Citizen tarafından küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen “Humanitarian Film Festival” (İnsani Film Festivali) sona erdi. Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, festivalin mucize ve mücadelenin kesiştiği filmleri öne çıkardığını söyledi. Sobacı, “2021 yılında festivallerde aldığımız 107 ödül, bu konudaki gayretlerimizi artırmamız konusunda bizi cesaretlendiriyor. Ülkemizde ise vizyona giren filmlerimiz gişenin zirvesinde yer alıyor ve sinema sektörün ilerlemesine önemli katkılar veriyor.” dedi. Salgın nedeniyle verilemeyen 2020 yılının birincilik ödülüne Fransa’dan yönetmen Guillaume Darius Khodavesi, ikinciliğe Yemen’den Osama Khaled, üçüncülüğe Türkiye’den Ahmet Serdar Karaca değer görüldü. 2021 yılı ödüllerinde ise birinciliği Senegal’dan Mame Selemane Dieye, ikinciliği Türkiye’den Hasan Serin, üçüncülüğü ise İran’dan Sahar Mahmoudi aldı.

“TRT World Forum 2021”den dünyaya önemli mesajlar
GÜNDEM
“TRT World Forum 2021”den dünyaya önemli mesajlar
Avrupanın en büyüğü Real Madrid

Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid

​İspanyol devi Liverpool'u yenerek 14. kez kupayı müzesine götürdü.
Finalde şaşkına uğratan karar

Finalde şaşkına uğratan karar

​Benzema'nin iptal edilen golü sosyal medyayı salladı.
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana İBB kucak açtı: CHP ve HDPli vekiller yalnız bırakmadı

​Fransızlar ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Talisca <br>Arabistan'ı salladı

Talisca
Arabistan'ı salladı

Son saniyede dikkat çekici bir gole imza attı.

​İki kardeş ülkenin bayrağı gökyüzünde buluştu.

​Tekirdağ'da bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı.
Dev transfer iddiası

Dev transfer iddiası

​Cristiano Ronaldo ilk transfer görüşmesini yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.