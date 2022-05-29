‘İnsani Film’lere ödülleri verildi

TRT World Citizen tarafından küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen “Humanitarian Film Festival” (İnsani Film Festivali) sona erdi. Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, festivalin mucize ve mücadelenin kesiştiği filmleri öne çıkardığını söyledi. Sobacı, “2021 yılında festivallerde aldığımız 107 ödül, bu konudaki gayretlerimizi artırmamız konusunda bizi cesaretlendiriyor. Ülkemizde ise vizyona giren filmlerimiz gişenin zirvesinde yer alıyor ve sinema sektörün ilerlemesine önemli katkılar veriyor.” dedi. Salgın nedeniyle verilemeyen 2020 yılının birincilik ödülüne Fransa’dan yönetmen Guillaume Darius Khodavesi, ikinciliğe Yemen’den Osama Khaled, üçüncülüğe Türkiye’den Ahmet Serdar Karaca değer görüldü. 2021 yılı ödüllerinde ise birinciliği Senegal’dan Mame Selemane Dieye, ikinciliği Türkiye’den Hasan Serin, üçüncülüğü ise İran’dan Sahar Mahmoudi aldı.