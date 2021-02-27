Hayat İnsanlığın öldüğü an Düğün altınları gözünün önünde çalındı
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İnsanlığın öldüğü an: Düğün altınları gözünün önünde çalındı

İnsanlığın öldüğü an: Düğün altınları gözünün önünde çalındı

Denizli’de 7 ay önce evlenen bir vatandaşın, zor zamanlar için sakladığı altın ve dövizlerinin bulunduğu poşet düştü. Bozdurmak için götürdüğü altınlarının gözünün önünde çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Emre Taysi'nin altınları cebinden düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Emre Taysi'nin altınları cebinden düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Denizli'de 7 ay önce evlenen Emre Taysi düğününde takılan altın ve dövizleri bozdurmak iş yerinden çıkarak kuyumcunun yolunu tuttu. Motosiklet ile giderken telefonu çalan Taysi, kenarda durarak telefonu ile görüşmeye başladı. Bu sırada cebindeki poşet içerisinde bulunan yaklaşık 40 bin TL değerindeki altın ve döviz yere düştü. Cebindeki birikiminin düştüğünü fark etmeyen Taysi telefonu ile görüşmeye devam etti.

Gözünün önünde tüm birikimi çalındı

Altın dolu poşetin düşmesinden hemen kısa süre sonra Taysi’nin arkasından gelen bir şahıs poşet içerisindeki altınları fark ederek aldı. Taysi’nin gözü önünde altınları ve dövizin bulunduğu poşeti cebine koyan şahıs, hiçbir şey demeden ortalıktan kayboldu. Cebindeki yatırımının olmadığı fark eden Taysi ise saatlerce arkadaşları ile birlikte çevrede ve gittiği güzergahta arama çalışmalarının sonunda pes dedirten görüntüleri fark etti. İnsanlığın öldüğü o anlar güvenlik kameralarına takıldı.

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“Alıyor ve hiçbir şey olmadan devam ediyor”

Güvenlik kameralarında o anları fark ederek karakolun yolunu tutan Emre Taysi, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Altınların olmadığını anladığı an panikle aramaya başladığını belirten Taysi şöyle konuştu:

  • “Yanımda bir miktar altın vardı ve bankaya gidiyordum. Telefon görüşmem geldi müşterim aradı. Motorumla gidiyordum ve kenara çektim görüşmek için. Telefon görüşmem bittikten sonra cebimde olmadığını hissettim. Panikleyerek tekrar geldiğim güzergaha geri gittim ve aradım bulamadım. Esnaf arkadaşlarımı aradım, yine bir sonuca ulaşamadım. Güvenlik kameraları aklıma geldi. Gittiğim güzergahlar üzerinde bir kameradan benim görüşme yaptığım sırada düştüğü görülüyor. O anda yaya olarak geçen yaya görüp cebine alıyor. Hiç bir şey demeden devam ediyor. Yanılmıyorsam benim düşürdüğümü görüyor. Alıyor ve hiçbir şey olmadan devam ediyor. Nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Bu kadar kolay mı? Diyecek bir şey bulamıyorum. Şuan karakola geldim. Gereken her yere bilgi verdim”

Öte yandan, polis ekiplerinin titiz çalışmasının ardından eşkali tespit edilen şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
FOTOĞRAF 7
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.


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