Hayat İnsanlık ölmemiş Bulduğu 400 bin TLyi sahibine teslim etti
AKTÜEL

İnsanlık ölmemiş: Bulduğu 400 bin TL’yi sahibine teslim etti

İnsanlık ölmemiş: Bulduğu 400 bin TL’yi sahibine teslim etti

Edirne’de bir dönerci, dükkanında unutulan çantanın içindeki 400 bin lira değerinde parayla altın sahibine geri verdi. Çantayı teslim alan Bulgar çift, işletmecinin boynuna sarılıp teşekkür etti.

Haber Merkezi İHA
İçin para ve ziynet dolu çanta, polisler eşliğinde sahiplerine teslim edildi.
İçin para ve ziynet dolu çanta, polisler eşliğinde sahiplerine teslim edildi.

Edirne’de döner dükkanı işleten Emrah Durmaz, yemek yedikten sonra ayrılan bir müşterisinin çantasını unuttuğunu fark edince durumu Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Polisle işbirliği yaptılar Dükkana gelen polis ekipleri çantada yaptıkları incelemede içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunduğunu belirledi. Ardından çantanın sahibine ulaşan ekipler, Bulgaristan uyruklu çifte çantalarını yemek yedikleri dönercide unuttuklarını söyleyerek Edirne’ye gelmelerini istedi.

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İHA

Müşterilerin mekana çantayla gelip, çantasız çıktığı kameralara yansıdı.

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Kameralardan tespit edildi

Edirne’ye gelen Bulgaristan uyruklu çifte çantası polis gözetiminde işletme sahibi Durmaz tarafından teslim edildi. Çantayı teslim edince Bulgaristan uyruklu çiftin boynuna sarıldığını söyleyen Durmaz, çiftin çok mutlu olduğunu da belirtti. Öte yandan ailenin çantayla birlikte dönerci dükkanına girdiği ve içeriden de çantasız çıktığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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