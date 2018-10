İnternetin tehlikeli ünlüleri

İnternette merakla arattığınız isimlerin aslında tehlikeli olduğunu söyleseler inanmazsınız değil mi? Hakkında çıkan haberleri merakla okumak için tıkladığınız ünlüler aslında virüslü sitelere yönlendiriyor. Siber güvenlik şirketi McAfee, internette adı arandığında sizi virüslü sitelere yönlendiren en tehlikeli ünlülerin listesini açıkladı.

Listenin ilk sırasında Avustralyalı model ve aktris Ruby Rose yer alıyor. Orange is the New Black dizisinde bir tutukluyu canlandıran, The Meg adlı filmde ise tarih öncesi köpekbalıkları ile savaşan bir bilimci rolünde yer alan Rose, artık sadece canlandırdığı karakterlerde değil, internette de tehlikeli biri.

Associated Press'in haberine göre listede ikinci sırada Kristin Cavallari üçüncü sırada ise Marion Cotillard yer aldı. Wonder Woman rolüyle bilinen Lynda Carter dördüncü, aktris Rose Bryne beşinci oldu. İlk 10’da yer alan diğer isimler ise sırasıyla şöyle:

6-Debra Messing,

7-Kourtney Kardashian,

8-Amber Heard,

9-Kelly Ripa,

10-Brad William Henke.

Tıklamadan önce iki kere düşünün

Araştırmada internetteki şüpheli linklere tıklanmasının tehlikelerine dikkat çeken McAfee yöneticisi Gary Davis “Aşırı bağlı dünyamızda, tüketicilerin bir linke tıklamadan önce iki kere düşünmesi ve güvenli dijital içeriklere ulaştıklarından emin olması oldukça önemli. Siber güvenlik tehditleri cihazlarına virüs bulaştırabilir ya da kimlik bilgilerini çalabilir. Bu yüzden Ruby’nin son Orange is the New Black bölümünde ne yaptığına ya da Kristin Cavallari’nin en son ödül töreninde ne giydiğine bakarken interneti güvenle araştırdığınızdan emin oldun” şeklinde konuştu.

