Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yeni Şafak Pazar Eki
İntikamı uykudan alma depresyona sürüklüyor

İntikamı uykudan alma depresyona sürüklüyor

04:0012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Günlük sorumlulukları nedeniyle kendilerine vakit ayıramayan insanların, "uyku intikamı" ile gece geç saatlere dek uyanık kalması psikolojik ve fizyolojik sorunlara neden olabiliyor. Uzman Klinik Nöropsikolg Merve Türkkol, “Uyku eksikliği ruh hali dalgalanmalarına, zamanla artan kaygıya ve depresyon riskine yol açabiliyor” dedi.

Günlük yaşamın getirdiği yoğunluk nedeniyle kişilerin kendilerine vakit ayırmak için "uyku intikamı" ile gece geç saatlere kadar ayakta kalması ve bu durumun kontrolden çıkması psikolojik ve fizyolojik sorunlara neden oluyor. "İntikam amaçlı uyku ertelemeciliği" ya da halk arasındaki yaygın söylemiyle "uyku intikamı", iş hayatı ya da gündelik sorumlulukları nedeniyle kendilerine vakit ayıramayan insanların, uyku saatlerini ertelemesiyle gece geç saatlere dek uyanık kalmaları olarak tanımlanıyor.

Merve Türkkol

OLUMSUZ ETKLİYOR

Çinli bir sosyal medya fenomeni tarafından 2014'te literatüre kazandırılan uyku intikamı kavramı, kontrolden çıkması durumunda bireyleri psikolojik ve fizyolojik anlamda olumsuz yönde etkiliyor.

Uzman Klinik Nöropsikolg Merve Türkkol, bu durumun günün intikamının geceden alınması olarak tanımlanabileceğini, kavramın, bireylerin gün içinde elde edemedikleri kişisel zamanlarını gece geç saatlerde uyku sürelerinden feragat ederek telafi etmeye çalışmaları anlamına geldiğini ifade etti.

DOĞAL DENGEYİ BOZUYOR

Türkkol, yoğun iş ve sorumlulukların bireylerin fiziksel, duygusal ve zihinsel dengesini bozabildiğini, ifade etti. Zihnin bu durumda o dengeyi sağlayabilmek için çözüm arayışına girebildiğini ve genelde yoğun çalışanların o çözümü gecede bulduğunu belirten Türkkol, bunu yaparken doğal dengemizi bozduğumuzu söyledi.

DEPRESYONA SÜRÜKLÜYOR

Türkkol, uyku intikamının genellikle 20-30 yaş arasındaki yetişkinlerde, yeni bebeği olan ebeveynler arasında sık görüldüğünü, kişilerin iş hayatlarındaki yoğun temposunun dengesine bağlı olarak değişiklik gösterebildiğini söyledi. Türkkol, kronik uyku yoksunluğunun, kişinin dikkat, hafıza ve öğrenme gibi bilişsel işlevlerini başlangıçta günlük yaşam aktivitelerinde, devamında ise kronik olarak olumsuz etkileyebildiğine işaret ederek, “Uyku eksikliği ruh hali dalgalanmalarına, zamanla artan kaygıya ve zamanla depresyon riskine yol açabiliyor” dedi.

VÜCUDUNU UYKUYA HAZIRLA

  • Uyku intikamıyla başa çıkmak ve yeniden sağlıklı bir uyku düzeni kurmak için disiplinli ve stratejik bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini anlatan Türkkol, biyolojik saatin sıfırlanması için belirli saatlerde yatmak, yalnızca uyumak için yatağa girmek, mavi ışık maruziyetinden kaçınmak, uykudan önce çay ve kafein tüketimini sınırlamak gibi önerilerde bulundu.


#Aktüel
#Hayat
#toplum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MasterChef'te sezonun şampiyonu belli oldu