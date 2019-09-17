Hayat İshakpaşa Sarayına 100 bin ziyaretçi
KÜLTÜR SANAT

İshakpaşa Sarayı'na 100 bin ziyaretçi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshakpaşa Sarayı'na, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 121 bin kişinin gezdiği saraya bu yılın ilk 8 ayında 100 bine yakın ziyaretçi geldi.

Haber Merkezi DHA
İshakpaşa Sarayı
İshakpaşa Sarayı

Doğubayazıt'a 8 kilometre mesafede,ovaya hâkim dik bir tepe üzerinde tüm heybetiyle görenleri kendine hayran bırakan İshak Paşa Sarayı, son yıllarda bölgenin en önemli çekim merkezlerinden biri haline geldi. 1784 yılında Çıldıroğulları'ndan II. İshak Paşa döneminde yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin, Anadolu'da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olarak kabul edilen tarihi binayı görmek isteyenler, Doğubayazıt'ın yolunu tutuyor.

Sarp dik tepe üzerine inşa edilmiş, bazı bölümleri tek, bazı bölümleri iki, bazı bölümleri ise üç katlı ve iki büyük avlu çevresinde oluşturulan 366 odası bulunan sarayı gezenler, gördükleri ihtişama hayran kalıyor.

Daha çok tur programları lazım

Bölgeyi gezmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Mine Duralı, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Çok etkileyici bir yapı. Restorasyon anlamında bazı yerler aman aman değil ama yine derlenip toplanmış. Büyük ve etkileyici bir yapı. Bu bölgenin daha çok turiste ihtiyacı var ekonomisinin gelişmesi için. Belki eksikliği konaklama ile ilgili geliştirici çalışmalar olabilir. Buraya daha fazla insan gelmesi, ticaret olması, daha çok tur programının gelmesi lazım."

Değer katan çok olgular var

İshakpaşa Sarayı hakkında rehberlerden bilgi alan Marka Konseyi Başkanı Bülent Fidan, bölgeye değer katan önemli bir eseri gezdiklerini belirtti. Dünyanın neresi olursa olsun bölgeye değen katan belli olaylar, olgular ve nesneler olduğunu kaydeden Fidan, şu şekilde açıklamada bulundu:

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  • “Bunlardan biri İshakpaşa Sarayı. Bunlar neden önemli? Bir bölgenin marka kimliği oluşurken o bölgeye değer katan çok fazla unsun vardır. Yaşam, kültürel varlıklar bunun gibi çok fazla olgu var. Bunlar o bölgeye değer katan olgular. Bölgeye başka açıdan bakmayı gerektiriyor. Sadece Doğu, tarihi eser kavramı değil, kültür taşıyıcı olan unsurlar var. Bölgenin kimliğine etki ettiği çok açık. Bu tür merkezlerin daha fazla cazip hale getirilmesi gerekiyor. Umarım bu yapı daha çok korunur büyük marka değerine katkı sağlanır. Kültür varlıkları çok değerli"

Geçtiğimiz yıl 121 bin 94 kişinin gezdiği tarihi sarayı, bu yılın ilk 8 ayında ziyaret edenlerin sayısı 100 bine yaklaştı. Yetkililer, yıl sonuna kadar geçen yıl ki rakamların geçileceğini bildirdi.

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