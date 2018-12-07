Hayat İşkodrada ayakta kalan son Osmanlı Kurşunlu Cami
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İşkodra'da ayakta kalan son Osmanlı: Kurşunlu Cami

Bugün Arnavutluk Cumhuriyeti'nin kuzeyinde tarihi ve turistik unsurlarıyla önemli bir şehir olan İşkodra; aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki son kalesiydi.

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Kurşunlu Cami
Kurşunlu Cami

İşkodra, Balkan savaşları sırasında, Kastamonulu Hasan Rıza Paşa komutanlığında, destansı bir savunma yapılmasına rağmen, kısıtlı imkanlar ve başkent İstanbul'la toprak bağlantısının kopması sebepleriyle, Karadağlılara terk edildi.

Buşati Mehmet Paşa'nın İşkodra'ya yaptırdığı iki camiden biri olan Kurşunlu Camii, yüksek kubbeli yapısı ve şirin avlusu ile tam bir Osmanlı eseriydi.

Cami Osmanlılar yönetiminde ve karanlık Enver Hoca dönemine kadar Arnavutluk idaresinde, uzun yıllar bölge Müslümanlarına hizmet etti.

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