İslam dünyasının girişimci gençleri İstanbul’da buluşuyor

Uluslararası İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), genç girişimciler için ocak ayında İstanbul’da kuluçka merkezi kurdu. Dünya Ticaret Merkezi’nde bulunan merkezde, 15 milletten gence yönelik eğitim, pazar imkanları ve yatırım zirveleri düzenleniyor.
Bu projeyle tüm dünya Müslümanlarının İstanbul’u kuluçka merkezi olarak görmelerini istediğini ifade eden Uluslararası ICYF Başkanı Taha Ayhan, “Kuluçka merkezimiz için ocak ve haziran ayında başvurular açıyoruz. Kabul edilen iş fikirlerine ve firmalarının ekiplerine tamamen ücretsiz destek veriyoruz. Her firmanın potansiyeline göre 6 aylık, 12 aylık veya 18 aylık eğitimler düzenliyoruz” dedi.
YENİ PAZAR ALANLARI AÇTI
- Merkezde işini genişleten Türk girişimci Batukhan Taluy, “Uservision’un kurucularındanım. 2018 yılında şirketleştik. Bizim yaptığımız iş, markaların hedef kitlelerindeki tüketicileri anlayabilecekleri teknolojiler geliştirmek. Bir platform geliştirdik. Bu platform üzerinden, markaların hedef kitlelerindeki tüketicilerle konuşmalarını ve fikir toplamalarını sağlıyoruz. ICYF bizim için pazar yeri oluşturdu. Bizim gelişimimizi, yatırımlarımızı güçlendirmeyi sağladı” dedi.
KATAR’DAN DAHA İYİ
Katar’dan iş için 2018 yılında Türkiye’ye gelen Waleed Alyafie ise, “Çalışmalarımı burada daha rahat yürütebileceğimi düşündüğüm için Türkiye’ye geldim. Bu tarz kuluçka merkezleri Katar’da da mevcut. Fakat buradaki merkezler oraya kıyasla çok daha iyi ve kaliteli” dedi.
Uzmanlarla buluşturdu
- Mısır’dan Türkiye’ye okumak için gelen Salah Galluh, “3 sene önce de arkadaşlarımla beraber robotik imalat üzerine şirket kurduk. Dezenfektan robotu yapıyoruz. Ürettiğimiz robotlar Medipol ve Medikal Park hastanelerinde kullanılmaya başlandı. Şubat ayında başladığımız bu kuluçka merkezi, bizi uluslararası alanında uzman insanlarla buluşturdu” dedi.