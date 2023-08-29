'İslami evlilik sitesi' adı altında insanları dolandırıyorlar: İnternette binlerce şikayet var

Dolandırıcılar 'İslami evlilik' vaadiyle vatandaşları maddi ve manevi olarak sömürüyor.
Müslüman vatandaşların dini hassasiyetinden faydalanmak isteyen dolandırıcılar, şimdi de 'İslami evlilik sitesi' oyununa başvurdu. Üye sayıları on binlerle ifade edilen İslami evlilik siteleri, vatandaşları evlilik vaadiyle kandırıp paralarını alınıyor.
İnsanların paralarını alıp hesaplarını siliyorlar
İnternette faaliyet gösteren onlarca site, ücretsiz olduklarını iddia etse de üye olunduktan sonra çeşitli ekstra vaatlerle üyelerinden para alıyor. Dolandırıldıklarını anlayan kullanıcılar ise şikayetlerini yine internet üzerinden dile getirip ücret iadesi istiyor. Ancak çoğu kullanıcı, bu şikayetlerinin ulaşacağı bir muhatap bulamadığı gibi ücretini ödedikleri üyeliklerin de iptal olduğunu belirtiyor.
Sahte fotoğraflarla vatandaşı yanıltıyorlar
Dolandırıcılar, başörtülü kadın modellere yer verdikleri reklamlarla vatandaşları kandırıyor. İnternette kolayca erişilebilen stok fotoğraflar üye fotoğrafıymış gibi sunulup bu fotoğrafların altına görünmesi zor bir şekilde 'fotoğraf ve rumuzlar temsilidir' notu düşülüyor.
'Allah tarafından ödüllendirilmenize yardımcı olmamıza izin verin'
Aranan cinsiyet aynı cinsiyet seçilebiliyor
Ayrıca bazı sitelerde cinsiyet seçimi yapılırken, aranan cinsiyet yine aynı cinsiyet seçilebiliyor. Bazı sitelerde ise aynı seçeneğe tıklanmak istendiğinde izin verilmediği görülüyor.
Binlerce şikayet var
İslami evlilik sitelerinde dolandırıldıklarını belirten vatandaşlar, 'sikayetvar' isimli internet sitesi üzerinden şikayetlerini dile getiriyor.
İşte o şikayetlerin küçük bir kısmı: