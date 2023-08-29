'İslami evlilik sitesi' adı altında insanları dolandırıyorlar: İnternette binlerce şikayet var

İnternette faaliyet gösteren onlarca site, ücretsiz olduklarını iddia etse de üye olunduktan sonra çeşitli ekstra vaatlerle üyelerinden para alıyor. Dolandırıldıklarını anlayan kullanıcılar ise şikayetlerini yine internet üzerinden dile getirip ücret iadesi istiyor. Ancak çoğu kullanıcı, bu şikayetlerinin ulaşacağı bir muhatap bulamadığı gibi ücretini ödedikleri üyeliklerin de iptal olduğunu belirtiyor.