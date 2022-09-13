İsrail 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisine talip oldu

Türkiye'de büyük ilgi gören ve Emre Konuk’un yapımcısı olduğu Akli Film imzalı 'Büyük Selçuklu' serisi dünyaya açılıyor. Ülkemizde izlenme rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu ve ikinci sezonuna hazırlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerinden oluşan 'Büyük Selçuklu serisi' aynı anda 20’den fazla ülkede yayına giriyor.

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İsrail dikkat çekti

Akli Film imzalı Büyük Selçuklu serisi ilk olarak Mena Bölgesi başta olmak üzere, Pakistan, İsrail, Bangladeş, Arnavutluk, Kazakistan, Afganistan, Bosna Hersek, Azerbaycan gibi 20’den fazla ülkede birden seyirci ile buluşuyor. Serinin yayınlandığı ülkelere önümüzdeki günlerde yenileri de eklenecek.