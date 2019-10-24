Hayat İstanbul Hanımefendisi Avusturyada rekor fiyata alıcı buldu 1 milyon 770 bin 300 avro ödeyecek
KÜLTÜR SANAT

İstanbul Hanımefendisi Avusturya'da rekor fiyata alıcı buldu! Kaplumbağa Terbiyecisi'nin ressamı Osman Hamdi Bey kimdir?

'İstanbul Hanımefendisi' Avusturya'da rekor fiyata alıcı buldu: 1 milyon 770 bin 300 avro ödeyecek

Başkent Viyana'daki Dorotheum Sanat Galerisi'nde müzayedeye çıkan ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in eseri 1,5 milyon avroya satıldı- Ülkede bu yıl içindeki en yüksek bedelli satış olduğu bildirilen eser için sanatsever vergi ve komisyonlar da dahil 1 milyon 770 bin 300 avro ödeyecek.

Haber Merkezi AA
Tablo sanatsever tarafından tablo, 1 milyon 500 bin avro yalın bedelle satın alındı.
Tablo sanatsever tarafından tablo, 1 milyon 500 bin avro yalın bedelle satın alındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' isimli eseri, 1 milyon 500 bin avroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.

Kur'an Okuyan Kız tablosundan sonra bu sefer de Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu 35 milyon liraya satıldı
HAYAT
Kur'an Okuyan Kız tablosundan sonra bu sefer de Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu 35 milyon liraya satıldı

Ressamın 19. yüzyıla ait eseri, Dorotheum Sanat Galerisi'ndeki müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu. Eserin açık artırması, 1 milyon 100 bin avro ham bedelle başlatıldı.

Müzayedeye telefonla bağlanan ve kimliği açıklanmayan sanatsever tarafından tablo, 1 milyon 500 bin avro yalın bedelle satın alındı.

Tablo, 1 milyon 500 bin avro yalın bedelle satın alındı.

2019'un en pahalı eseri

Sanat galerisinin basın sözcüsü Doris Krumpl, yaptığı açıklamada, Osman Hamdi Bey'in tablosunun "2019'da satılan en pahalı eser" olduğunu vurgulayarak, çeşitli komisyon ve vergi bedelleriyle tablonun 1 milyon 770 bin 300 avroya (yaklaşık 11 milyon 506 bin lira) mal olduğu bilgisini paylaştı.

Krumpl, 19. yüzyıla ait eserin ressamın seçkin tablolarından biri olduğunun altını çizerek, tablonun, bulunduğu kategoride en yüksel bedelle satıldığını kaydetti.

Osman Hamdi Bey'in 'Kur'an Okuyan Kız' adlı tablosu Londra'da 44 milyon liraya satıldı
HAYAT
Osman Hamdi Bey'in 'Kur'an Okuyan Kız' adlı tablosu Londra'da 44 milyon liraya satıldı

Uzmanlara göre, Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' adlı eseri, özellikle Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle de ayrıca önem taşıyor.

Öte yandan, ünlü ressama ait 'Kur'an Okuyan Kız' tablosu da geçen eylülde İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satılmıştı.

Osman Hamdi Bey

  • Modern Türk resim sanatının kurucularından kabul edilen Osman Hamdi Bey, 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi.
  • 1860'da Paris'e hukuk öğrenimi için gönderilen Hamdi Bey, Paris Güzel Sanatlar Okulu'na kayıt oldu, resim eğitimi için Jean Leon Gerome ve Gustave Boulanger'in atölyelerine devam etti. Sanatçı, 1867'deki Uluslararası Paris Sergisi'ne üç eseriyle katıldı.
  • "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosuyla tanınan Osman Hamdi Bey'in, Osmanlı döneminde İstanbul yaşamına ilişkin kesitleri resmettiği çok sayıda eseri bulunuyor. 1910'da hayatını kaybeden Hamdi Bey, çeşitli görevlerin yanı sıra İstanbul'un Kadıköy ilçesinin ilk belediye başkanlığını da yapmıştı.

109 yıldır unutulmadı: Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey
FOTOĞRAF 24
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Batılı anlayışla figürlü resmin ilk temsilcisi, müzeci, arkeolog ve Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurucusu Osman Hamdi Bey, 109 yıl önce bugün vefat etti. Osman Hamdi Bey’i Kamplubağa Terbiyecisi tablosuyla tanısak da başka birçok tablosu var.
Title
Osman Hamdi Bey, geniş entelektüel bilgi birikimi ve farklılığıyla kültür sanat hayatımızda önemli yere sahip. Fransa'ya hukuk eğitimi için giden Osman Hamdi Bey, dönemin ünlü sanatçılarından resim dersleri aldı.
Title
Eğitiminin ardından yurda dönen ünlü sanatçı, sarayda çeşitli görevlerde bulundu. Önemli Osmanlı münevverlerinin başında gelen Hamdi Bey, 20. yüzyılın son demlerinde kültür ve sanat alanında batılılaşma yönünde hamleler yaptı.
Title
Avrupa ve ABD’de pek çok üniversitede fahri doktora unvanı verilen Osman Hamdi Bey, birçok ödüle de değer görüldü. Türkiye’ye döndüğünde ise hem sanat hem de siyasetle ilgilendi.
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Kadıköy'ün ilk belediye başkanı oldu.
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24 Şubat 1910'da İstanbul'da yaşama veda etti.
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Osman Hamdi Bey'in önemli tablolarını sizler için derledik.
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Ab-ı Hayat Çeşmesi (1904)
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Cami Kapısı Önünde Konuşan Hocalar
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Cami Önü
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Cami Önünde Arzuhalci
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Gezintide Kadınlar (1887)
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Haremde (1880)
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Huzur (1904)
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İki Müzisyen Kız
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İstanbul Hanımefendisi (1881)
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Kahve Ocağı (1879)
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Kaplumbağa Terbiyecisi (1906)
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Kitap okuyan genç (1878)
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Kur’an Okuyan Kız (1880)
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Leylak Toplayan Kız (1881)
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Sultan II Selim Türbesi
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Sultanahmet Camii Önünde Kadınlar
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Şehzade Türbesinde Derviş (1908)
109 yıldır unutulmadı: Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey
Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosu ile tanıdığımız Osman Hamdi Bey, 24 Şubat 1910 yılında hayata gözlerini yumdu. Ölümün üzerinden 109 yıl geçmiş olsa dahi onu tabloları hala sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey, Kadıköy'ün ilk belediye başkanıydı.
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