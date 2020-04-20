Hayat İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kovid-19a karşı psikolojik destek hizmetleri sunuyor
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kovid-19'a karşı psikolojik destek hizmetleri sunuyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yönelik olarak öğrenci ve üniversite mensuplarına psikolojik destek hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencilere bu dönemde destek vermek amacıyla çevrimiçi Psikolojik Destek Seminerleri ve Grup Çalışmaları gerçekleştirecek. Grup çalışmaları ile yürütülecek bu programlara ek olarak, üniversite ayrıca öğrencilerine ve tüm personeline bireysel psikolojik destek hizmetleri de sunuyor. Çalışmanın bir adım sonraki amacı eğitimi üniversite dışı paydaşlara ulaştırmak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul Medeniyet Üniversitesi
​İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ülke olarak Kovid-19 pandemisinin etkilerini yoğun olarak yaşadığımız bu dönemde, tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde de 23 Mart 2020 itibariyle uzaktan eğitime geçiş yapıldı ve tüm eğitim-öğretim süreci çevrimiçi ortamlarda devam ediyor.

Tüm toplumumuz için çeşitli psikolojik zorlukları da beraberinde getiren bu süreç, üniversite öğrencilerini de etkiliyor. Bu dönemde salgının ve evde kalma süresinin belirsizliği, hastalanma olasılığı, sınavlar ve dersler gibi konulardan dolayı öğrenciler yoğun kaygı ve stres yaşayabiliyor.

Eğitim bilimleri fakültesinden öğrencilere yönelik uzaktan psiko-destek seminerleri ve grup çalışmaları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencilerine bu süreçte destek vermek amacıyla iki farklı psiko-destek eğitim programı geliştirdi. “Soru-Cevap Psiko-Destek Semineri” ve “Psiko-Destek Grup Çalışması” başlıkları altında yürütülecek olan bu programların içeriği öğrenci ihtiyaçlarına göre şekillendirilerek öğrencilere sunulacak. Psiko-destek eğitim süreçlerinin tamamı, mevcut koşulların gereklerine uygun olarak çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilecek.

Eğitim programları öncesinde öğrencilerden katılımcı formu ile alınacak yanıtlar, onların bu süreçteki deneyimlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak olup buradan elde edilecek verilerin bilimsel çalışmalarla da ortaya konulması hedefleniyor. İlk etapta sadece İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerine sunulacak olan bu eğitim programlarının aşama aşama yaygınlaştırılarak dış paydaşlara açılması da çalışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Üniversite tüm mensuplarına çevrimiçi platformlarda bireysel psikolojik danışmanlık hizmetleri de sağlıyor

Grup çalışmaları ile yürütülecek bu destek programlarına ek olarak, Üniversite ayrıca öğrencilerine ve tüm personeline bireysel psikolojik destek hizmetleri de sunuyor. Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi bünyesinde görev yapan Klinik Psikolog Musa Turhan, konuyla ilgili olarak, kişilerde daha önceden var olan çeşitli ruhsal sorunların etkilerinin salgın sürecinde artabileceğini belirtiyor.

Normal şartlarda kaygı hali günlük sorunlarla baş edebilmemizi ve bir tehlike durumunda hızlı karar verip kurtulmamızı sağlarken, aşırı kaygı-endişe durumu, kişilerin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebiliyor; hatta olağan yaşam etkinliklerini sekteye uğratabiliyor. Bu tür kaygı ve korkularla kendi kendilerine baş etmekte zorlanan Üniversite mensupları, çevrimiçi iletişim araçlarıyla birebir sunulacak olan bireysel psikolojik danışmanlık hizmetlerinden aileleriyle birlikte yararlanabiliyorlar.

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