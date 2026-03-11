İstanbul Modern’de Uzun Cuma

Müzenin "Uzun Cuma" programı, mart ayı itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat platformu İGA ART desteğiyle hayata geçiyor. Ayrıca iki ayda bir düzenlenecek etkinlik serisi ile ziyaretçilere müze deneyimini akşam saatlerine taşıyan yeni bir buluşma alanı sunuluyor. İGA ART sponsorluğundaki “Uzun Cuma” etkinlikleri, dans başta olmak üzere farklı sanatsal ifade biçimlerine yer verecek. Yılda altı kez düzenlenecek “Uzun Cuma” etkinlik serisi, mayıs ayında Hip Hop Dans Atölyesi, temmuz ayında Ses Atölyesi, eylül ayında Lindy Hop Dans Atölyesi, kasım ayında Salsa Dans Atölyesi ve Ocak 2027’de Blues Dans Atölyesi olarak gerçekleştirilecek.