İstanbul Üniversitesi'nde tarihi sempozyum: 106. yılında Misak-ı Millî güncel boyutlarıyla ele alınacak

16:0227/01/2026, Salı
Misak-ı Millî’nin kabul edilişinin 106. yılı dolayısıyla düzenlenecek sempozyumda, Türkiye’nin güney sınırları, güvenlik politikaları ve Türkmen coğrafyası tarihsel ve güncel boyutlarıyla masaya yatırılacak. Prof. Dr. Mustafa Budak, İstanbul Üniversitesi’nde ilk kez “gerçek Misak-ı Millî haritasını” kamuoyuyla paylaşacak.

Misak-ı Millî’nin kabul edilişinin 106. yılı kapsamında “Misak-ı Millî’den Güncele Bakmak” başlıklı bir sempozyum düzenleniyor. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, Misak-ı Millî’nin tarihsel arka planı ile günümüz siyasi ve güvenlik gelişmeleri arasındaki bağlar ele alınacak.

13.30–14.00 saatleri arasında yapılacak protokol konuşmalarının ardından başlayacak ilk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ramazan Erhan Güllü üstlenecek. Oturumda Prof. Dr. Mustafa Budak, “Tarihten Güncele Bakmak: Anavatan Misak-ı Millî’nin Anlamı” başlıklı sunumuyla Misak-ı Millî’nin tarihsel önemini değerlendirecek. Doç. Dr. Kaan Kapan, Türkiye’nin güney sınırlarını coğrafya ve güvenlik perspektifinden ele alırken, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ise millet, harita ve hukuk ilişkisi çerçevesinde Misak-ı Millî’yi yeniden yorumlayacak.

Gerçek 'Misak-ı Millî' haritası kamuoyuyla paylaşılacak

İkinci oturumun başkanlığını bu kez Prof. Dr. Mustafa Budak yapacak. Oturumda Irak ve Suriye eksenindeki güncel gelişmeler masaya yatırılacak. Dr. Selçuk Bacalan, Irak’taki son siyasi gelişmeler ışığında Kerkük ve Türkmenlerin durumunu değerlendirirken, Doç. Dr. Cüneyt Küsmez Millî Mücadele döneminde Halep ve Suriye sınırını ele alacak. Dr. Bekir Atacan ise devrim sonrası Suriye’de Türkmenlerin yaşadığı süreci aktaracak.

Sempozyumun en dikkat çekici başlığı ise Prof. Dr. Mustafa Budak’ın İstanbul Üniversitesi’nde ilk kez “gerçek Misak-ı Millî haritasını” kamuoyuyla paylaşacak olması olacak. Etkinlik, 16.30’daki kapanış konuşmasıyla sona erecek.

