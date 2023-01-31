İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68'i asılsız çıktı

Çağrıların büyük bir bölümünün asılsız ihbarlardan oluştuğunun altını çizen Feyza Emin, şöyle konuştu: Asılsız çağrılarda bir mükerrer çağrılar var, bir de anonsta kapanan yani daha anonsu dinlerken kapanan çağrılar var. Bunlar muhtemelen deneme amaçlı. Onlar da asılsız çağrı olarak nitelendiriliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız sadece telefonları çalışıyor mu çalışmıyor mu sim kartı taktıklarında, çocuk aramaları, yaşlı vatandaşlarımızın arayıp biraz sohbet etmek istemeleri, telefon sapıkları bir de aslında önem arz etmeyen ama kendilerince defalarca aynı şeyi aramaları. Onun dışında 'Elektrik, su, doğalgaz faturalarını nerede yatırabiliriz, kesildi.' o tarzda veya askere gidecek 'Kaç günüm kaldı nereye sorabilirim?', Milli Eğitim Bakanlığıyla alakalı 'Şu okul nerededir bana söyleyebilir misiniz?' ya da sağlıkla alakalı 'Randevu alma hattı olarak nereye başvurabilirim?'... Bugün bir çağrı geldi, komşusuyla tartışıyor 'Ne yapabilirim nereye başvurabilirim?' Bir de termometresi evde kırılmış nereye atabilirim? Bu tarzda bunlar da asılsız çağrıya giriyor.