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İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68'i asılsız çıktı

Geçen yıl İstanbul’daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 17 milyon 353 bin 424 çağrı yapıldı. Bunlardan yüzde 68,12'si asılsız çıktı. Yetkililer, “Biraz sağduyu gerekiyor” diyerek, o ihbarları yapanlara sitem etti.

13:22 . 31/01/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye’nin 81 ili, 2022’de de yürek burkan gelişmelere tanıklık etti. Her olayda ilk başvurulan adres olan 112 Acil Çağrı Merkezi, milyonlarca çağrıyla yardıma koştu.

İstanbul'da 17 milyondan fazla çağrı

Ancak tüm uyarılara rağmen geçen yıl yine milyonlarca asılsız ihbar yapıldı. Dünyanın en gözde şehirlerinden İstanbul’da da durum aynı oldu.

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılında 17 milyon 353 bin 424 çağrı geldi.

Yüzde 68,12'si asılsız çıktı

Bunlardan 5 milyon 531 bin 423'ü vakaya dönüşürken, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 11 milyon 822 bin 1 oldu. Böylece gelen aramaların yüzde 31,88'i vakaya dönüşürken, yüzde 68,12'si asılsız çıktı.

Acil Çağrı Merkezi'nde yoğun çalışma

Çağrılarla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, 2022'de acil çağrı merkezlerinin yoğun şekilde görevlerini icra ettiklerini belirtti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı çatısı altında 7 kurumun görev yaptığını ifade eden Emin, ihbarlar doğrultusunda gerekmesi halinde bir veya birden fazla kurumun koordinesinin sağlanabildiğini kaydetti.

"Şu okul nerede, kaç günüm kaldı, faturaları nereye yatırabilirim?"

Çağrıların büyük bir bölümünün asılsız ihbarlardan oluştuğunun altını çizen Feyza Emin, şöyle konuştu: Asılsız çağrılarda bir mükerrer çağrılar var, bir de anonsta kapanan yani daha anonsu dinlerken kapanan çağrılar var. Bunlar muhtemelen deneme amaçlı. Onlar da asılsız çağrı olarak nitelendiriliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız sadece telefonları çalışıyor mu çalışmıyor mu sim kartı taktıklarında, çocuk aramaları, yaşlı vatandaşlarımızın arayıp biraz sohbet etmek istemeleri, telefon sapıkları bir de aslında önem arz etmeyen ama kendilerince defalarca aynı şeyi aramaları. Onun dışında 'Elektrik, su, doğalgaz faturalarını nerede yatırabiliriz, kesildi.' o tarzda veya askere gidecek 'Kaç günüm kaldı nereye sorabilirim?', Milli Eğitim Bakanlığıyla alakalı 'Şu okul nerededir bana söyleyebilir misiniz?' ya da sağlıkla alakalı 'Randevu alma hattı olarak nereye başvurabilirim?'... Bugün bir çağrı geldi, komşusuyla tartışıyor 'Ne yapabilirim nereye başvurabilirim?' Bir de termometresi evde kırılmış nereye atabilirim? Bu tarzda bunlar da asılsız çağrıya giriyor.

#istanbul
#Feyza Emin
#Acil Çağrı Merkezi
2 saat önce
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İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68'i asılsız çıktı
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