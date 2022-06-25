İstanbul'da sinema şenliği: 12 Punto ile yaz havası

Sinemanın şenlik havasının hissedildiği organizasyonlar festivallerdir. Filmler yarışır, projeler destek arar, sinemacılar izleyici ile buluşur. TRT 12 Punto Senaryo Günleri ise büyük oranda bu şenlik havasının hissedildiği yeni bir tat olarak uygulanıyor. 19 Haziran’da başlayan ve 26 Haziran’da son bulacak olan program kapsamında kısa filmlere destek verildi, finale kalan uzun metraj projeler uzmanların elinde değerlendirildi ve 12 proje TRT’nin çeşitli destek ödülleri alıyor.

İsmail Fidan-Nurullah Yenihan

SEKTÖRÜN İHTİYACI NE VARSA…

Genelde bütün dünyada ve özeldeyse Türkiye’de bağımsız sinema üreticilerinin en çok zorlandığı mesele fon bulmaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT 12 Punto’nun destekleri, film çekmek isteyen bütün sinemacılar için ana kaynak durumunda. Hal böyle olunca 12 Punto organizasyonunun kıymeti daha da belirginleşiyor. Dördüncüsü yapılan 12 Punto daha şimdiden dünya çapında adından söz ettiren referans bir organizasyon halini aldı. Sinemacılar için bu durum çok mühim. Zira sadece filmlerine destek bulmuyor, bir film projesinin gelişim sürecine dair önemli bilgiler ediniyorlar. Organizasyon kapsamında dünyanın sayılı proje danışmanları, senaryo doktorları ve festival yöneticileriyle bir araya gelip istişare etme imkanı buluyorlar. Ve en önemlisi, bir film projesinin her aşamasında etkili olan ‘network’ dediğimiz iletişim ağını oluşturma konusunda 12 Punto eşsiz bir misyon yükleniyor. Normalde festivaller bunun için vardır. 12 Punto ise festivallerin bu işlevini, bakanlığın destek tarafını ve eğitim yönünden okul olma potansiyelini barındırıyor. Her yıl bir yenilik ile karşımıza çıkan 12 Punto yakın dönemde sektör profesyonelleri ile dünyanın önemli sinemacılarını bir araya getirecek ek faaliyetler başlatacak. Bu sayede Türkiye’de üretim yapan sinemacılarla dünya sinema ağının etkili isimleri tanışacak ve uzun vadeli planlamalarda birlikte yer alabilme şansını yakalayacak.

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DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SİNEMACILARI 12 PUNTO’DAYDI

Organizasyon kapsamındaki en önemli çalışmalar belki de Türkiye’den ve dünyadan sinema sektörüne yön veren önemli isimlerin katıldığı paneller, ustalık sınıfları, atölyeler, sunumlar ve gösterimlerdi. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliklere genellikle sektör temsilcileri ve genç sinemacılar katıldı.

Proje danışmanı Alvaro Vega’nın katıldığı ustalık sınıfında “Proje Dosyası Hazırlamak: Bu Sıkıcı İşi Nasıl Çekici Hale Getirebiliriz” başlığıyla fon arama sürecinde olan projelerin önemli bir sorununa parmak basıldı. Oscar’dan Sundance Film Festivaline kadar birçok önemli organizasyon için çalışmalar yapan Vega’nın eğlenceli anlatımı ve püf noktalarına dair vurguları önemliydi. Proje dosyası hazırlamaktan fon arama sürecinde muhatap olan kişileri kısa zamanda ikna etmenin yollarına kadar çok sayıda başlıkla verimli bir sunum yaşandı.

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TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz-TRT Sinema Müdürü nFaruk Güven

Dikkat çeken bir diğer ustalık sınıfı ise Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey’in hazırladığı “Avrupa Film Akademisi ve Avrupa’da Ortak Yapımlar” sunumu oldu. Dünya sinemasının merkezlerinden biri olan Avrupa’daki en önemli kurum olan Avrupa Film Akademisi yetkilisinin altını çizdiği hususlar sinemacılar için mühimdi.

Türk Sinemasının uluslararası prestiji ve üreticilerin ortaklığı noktasında önemli olan yabancı misafirlerin paylaşımları da etkiliydi. Sadece ustalık sınıfı konuşmalarındaki paylaşımlar ve soru-cevap kısımları değil, program dışındaki ikili görüşmelerle de ciddi bağlantılar oluşturulması ve sinemacıların birbirlerini anlamaları noktasında irtibat ağı sağlanmış oldu.

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ANİMASYON BAŞLIĞI DA İHMAL EDİLMEDİ

Animasyon, sinemanın en zahmetli alanlarından biri ve Türkiye’de gelişmekte olan bir sektör. Bu konuda da Rafadan Tayfa serisinin yapımcısı İsmail Fidan ile Kaptan Pengu ve Arkadaşları ile Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu gibi yapımlarla tanınan Nurullah Yenihan’ı paylaşımları verimliydi. Özellikle Fidan’ın animasyon yapımının bütün süreçlerini anlattığı görsel ağırlıklı sunum, animasyon sektörüne merak duyan ve bu alanda üretim yapmak isteyenler için paha biçilemez kıymetteydi.

12 Punto kapsamında kısa filmlerine destek alan projeler de Türkiye’nin son dönem başarılı yönetmenlerinden Mustafa Kara’dan proje hazırlamak ve film üretmek noktasında ciddi kazanımlar elde etti.

OSCAR’DAN CANNES’A YÜZLERCE ÖDÜL

TRT 12 Punto organizasyonunun en önemli aksiyonu devamlılık olsa gerek. Zira ülkemizde başlayan ama bir türlü sonrasını getiremeyen devlet destekli çalışmalar oldu. 12 Punto ise istikrarlı gidişini etkili sonuçlarıyla besliyor. Şu ana kadar onlarca filme destek veren 12 Punto, Oscar’dan Cannes’a kadar sinemanın endüstri kısmında da festivaller boyutunda da yüzlerce ödül ile başarı kazandı. Uzun vadede devam edecek olan 12 Punto’nun birkaç yıl sonra sinema sektörümüzü uluslararası ağ içerisinde ciddi bir yere taşıyacağına şüphe yok. Ülkemizde benzer yapılanmaların devlet ve özel sektör kaynaklı olarak artması temennimizdir.

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HAYAT 12 punto dünyada benzeri olmayan bir uygulama