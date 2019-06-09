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İstanbul’un müzik mevsimi başlıyor

“Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı” temasıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 11 Haziran’da başlıyor. Festivalde bu yıl Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak konserler ve projeler öne çıkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak Tvnet
​İstanbul’un müzik mevsimi başlıyor
​İstanbul’un müzik mevsimi başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın en uzun soluklu festivallerinden İstanbul Müzik Festivali 11 Haziran’da başlıyor! 30 Haziran’a kadar sürecek festival Barok müziğin devlerinden 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eserle 15 farklı mekânda müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki ikiliklerden doğan hikayeleri Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı temasıyla sahnelere taşıyacak.

Festival programında bu yıl 22 konser yer alıyor. Seçkin orkestralar, performansa dayalı konserler, klasik müziğin önde gelen isimleri yaklaşık 20 gün boyunca klasik müzik ziyafeti yaşatacak. Festival programında bu yıl baroktan romantik döneme tüm çağları kapsayan konserlere bir göz atalım..

YENİ ORKESTRALAR, DENEYİMLER

Festivalin açılışını bu yıl ilk kez Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Daha önce açılışta sahne alan BİFO bu yıldan itibaren açılışta yok, fakat festival programında bir konserle yer alacak. Tekfen Filarmoni ise 2022’ye dek açılış konseri orkestrası olacak. 11 Haziran akşamı 20.00’de Lütfi Kırdar’da gerçekleşecek etkinlikte Aziz Shokhakimov şefliğinde ödüllü genç piyanist Seong-Jin Cho ile sahnede olacak.

Festivalde bu yıl Türkiye’de ilk kez sahne alacak topluluklar da var. Lüksemburg Filarmoni Orksestrası festival kapsamında ilk kez izleyiciyle buluşacak. 15 Haziran Cumartesi akşamı Lütfi Kırdar’da gerçekleşecek konserde orkestraya dünyaca ünlü sanatçı Yuja Wang elik edecek. Bu yıl Uzakdoğu’dan da misafirimiz var. Şanghay Filarmoni Orkestrası da tarihinde ilk kez festival programında yer alacak. Orkestra kapanış akşamı olan 30 Haziran’da ünlü piyanist Fazıl Say ile birlikte sahne alacak.

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Yuja Wang

İstanbul Müzik Festivali’nin uzun yıllardır İstanbul’a getirmeyi planladığı Human Reqiuem projesi de 28-29 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak. Programın ilginç deneyimlerinden olacak projede dinleyicilerin arasına karışmış 65 şancı, tekerlekler üzerinde bir piyano ile yer alacak. Konser ruhsal olduğu kadar fiziksel olarak da müziğin ta içinde yer alacağınız, sürprizlerle dolu, iç rahatlatıcı, dokunaklı, bambaşka bir deneyim sunacak.

Human Reqiuem
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