İşte dünyanın en güvenli şehirleri: Eskişehir ilk 10’da, İstanbul Paris’in önünde

Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2020 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı. Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi üst üste beşinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer alarak en güvenli 8’nci şehir oldu.

İkinci sırada Katar'ın başkenti Doha var

Suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer alırken listede son sırada Venezuela'nın başkenti Karakas bulunuyor. İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir yer alırken başkent Ankara 183’ncü sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 263’ncü sırada.

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En tehlikeli şehirler Güney Amerika'da

Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 84.6 puanla yine zirvede yer alıyor. En tehlikeli şehirler sıralamasının ilk 10'unda Brezilya ve Güney Afrika'dan üçer kent bulunuyor. Listede Güney Afrika’dan turistlerin uğrak noktalarından Johannesburg en tehlikeli şehirler sıralamasında 5’nci sırada yer alırken, Brezilya’dan Rio de Janeiro 10’ncu sırada yer alıyor.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ

1 - ABU DABİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLER

2 - DOHA, KATAR

3 - TAİPEİ, TAYVAN

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4 - QUEBEC, KANADA

5 - ZÜRİH, İSVİÇRE

7 - DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

8 - ESKİŞEHİR, TÜRKİYE

9 - MÜNİH, ALMANYA

10 - TRİESTE, İTALYA