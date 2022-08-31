Hayat İzmir Film Festivaline geri sayım
KÜLTÜR SANAT

İzmir Film Festivali’ne geri sayım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Uluslararası İzmir Film Festivali’ne sayılı günler kald

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Film Festivali’ne geri sayım
İzmir Film Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Uluslararası İzmir Film Festivali’ne sayılı günler kaldı. Vizyona giren film ve dizilerin halk oylamasıyla değerlendirildiği festival, bu yıl dördüncü kez 13 - 17 Eylül’de düzenlenecek. Bir önceki yıl vizyona giren ya da dijital platformlarda gösterimi yapılan eserler noter onaylı halk oylamasına sunulacak. Geçen yılki oylamada 169 ülkeden 5,3 milyon tekil oy kullanılmıştı. Türk yapımı film ve dizilerin dünya genelinde tanınırlığının da değerlendirildiği festivalin açık hava gösterimleri 13 Eylül’de başlayacak. Festival Agora Örenyeri’nde düzenlenecek Altın Artemis ödül töreniyle son bulacak.

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