Hayat İzmirde haşema ile yüzmek isteyen kadın havuza sokulmadı Site yönetimi Böyle karar aldık dedi
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İzmir'de haşema ile yüzmek isteyen kadın havuza sokulmadı: Site yönetimi 'Böyle karar aldık' dedi

İzmir'in Dikili ilçesinde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını iddia etti. Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​İzmirde haşema ile yüzmek isteyen kadın havuza sokulmadı: Site yönetimi Böyle karar aldık dedi
Eşinin site havuzuna haşema ile sokulmadığını iddia eden Harun Çetin

Harun Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ailesiyle Dikili ilçesindeki bir siteden yazlık villa kiraladığını belirtti.

Havuzu kullanmak isteyen eşinin site yönetimi tarafından "haşemalı" olduğu gerekçesiyle engellendiğini ileri süren Çetin, insanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyledi.

SİTEDEKİ TABELADA HAŞEMA İLE HAVUZA GİRMENİN YASAK OLDUĞU YAZIYOR.
SİTEDEKİ TABELADA HAŞEMA İLE HAVUZA GİRMENİN YASAK OLDUĞU YAZIYOR.

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'YÖNETİM KARARI' DEDİLER

Site yöneticileriyle konuşmaya çalıştığını anlatan Çetin, "Fakat karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?"

Haşemalı kadını sitenin havuzuna sokmayan yöneticiden tehdit: Girdiğin zaman sonuçlarına katlanırsın
OYNAT 00:47
Haşemalı kadını sitenin havuzuna sokmayan yöneticiden tehdit: Girdiğin zaman sonuçlarına katlanırsın
İzmir'in Dikili'de bir site yöneticisi, başörtülü bir kadının haşemayla sitenin havuzuna giremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Siteden villa kiralayan Harun Çetin'in kendi cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, site yöneticisinin Çetin'i tehdit ettiğ anlar da yer alıyor. Yöneticinin Havuza girerseniz sonuçlarına katlanırsınız söleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.

İnsanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyleyen Çetin, 'Karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?' ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası hukuki süreç başlatacağını aktaran Çetin, bu tür mağduriyetler yaşayanlara destek amacıyla mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan site yöneticileri, konuya ilişkin soruların cevapsız bıraktı.


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