Jandarma ekipleri 586 adet tabanca namlusu ele geçirdi

17:3617/12/2025, Çarşamba
IHA
BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA ÇUVAL İÇERİSİNDE 586 ADET YİV VE SET BULUNMAYAN TABANCA NAMLUSU ELE GEÇİRİLDİ.
Konya’da jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada çuval içerisinde 586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde 12 Aralık 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine, 1 şahıs yol kontrol noktasında durduruldu. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çuval içerisinde 586 adet yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

