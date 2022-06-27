Jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu Yarbay Hülya Eker Marmaris yangınında 100'e yakın atışla alevlerle mücadele etti
Marmaris'te çıkan orman yangını, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede yer yer soğutma çalışmaları devam ederken Jandarma Havacılık Başkanlığı'na ait helikopterlerden birini kullanan pilotun Yarbay Hülya Eker olduğu öğrenildi. Jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu olan Yarbay Hülya Eker, 17 saatlik uçuş ve 100’e yakın atışla alevlerle mücadele ederek görevini başarıyla tamamladı.
Marmaris'te 21 Haziran'da Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.
JANDARMANIN İLK VE TEK KADIN PİLOTU
Ekiplerin kararlı mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede yer yer soğutma çalışmaları devam ederken Jandarma Havacılık Başkanlığı'na ait helikopterlerden birini kullanan pilotun Yarbay Hülya Eker olduğu öğrenildi. Jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu olan Yarbay Hülya Eker, alevlerle mücadele ederek görevini başarıyla tamamladı.
Helikopterle 17 saat uçarak 100’e yakın atış gerçekleştiren Hülya Eker, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendi.