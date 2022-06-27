Hayat Jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu Yarbay Hülya Eker Marmaris yangınında 100e yakın atışla alevlerle mücadele etti
AKTÜEL

Jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu Yarbay Hülya Eker Marmaris yangınında 100'e yakın atışla alevlerle mücadele etti

Marmaris'te çıkan orman yangını, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede yer yer soğutma çalışmaları devam ederken Jandarma Havacılık Başkanlığı'na ait helikopterlerden birini kullanan pilotun Yarbay Hülya Eker olduğu öğrenildi. Jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu olan Yarbay Hülya Eker, 17 saatlik uçuş ve 100’e yakın atışla alevlerle mücadele ederek görevini başarıyla tamamladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu Yarbay Hülya Eker Marmaris yangınında 100e yakın atışla alevlerle mücadele etti
Yarbay Hülya Eker

Marmaris'te 21 Haziran'da Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

JANDARMANIN İLK VE TEK KADIN PİLOTU

Ekiplerin kararlı mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede yer yer soğutma çalışmaları devam ederken Jandarma Havacılık Başkanlığı'na ait helikopterlerden birini kullanan pilotun Yarbay Hülya Eker olduğu öğrenildi. Jandarmanın ilk ve tek kadın pilotu olan Yarbay Hülya Eker, alevlerle mücadele ederek görevini başarıyla tamamladı.

Helikopterle 17 saat uçarak 100’e yakın atış gerçekleştiren Hülya Eker, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir rol üstlendi.

Marmaris'te ateş kahramanları canla başla mücadele veriyor
GÜNDEM
Marmaris'te ateş kahramanları canla başla mücadele veriyor

Marmaris'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 20
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Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.
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Bugün ise soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, alevlerin yeniden yükselmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.
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Sahil güvenlik ekipleri ve jandarma komandoları da yangın bölgesinde aldıkları güvenlik tedbirlerine devam ediyor.
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Komandolar ormanlık alan ve özellikle tahliye edilen evlerin bulunduğu bölgelere girişlere izin vermiyor, sahil güvenlik ekipleri ise deniz kıyısında gerekli önlemleri alıyor.
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Öte yandan, yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.
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Görüntülere, yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanda büyük bir tahribat yaşandığı yansıdı.
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Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
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Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Title
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Title
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Title
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Title
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Title
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Title
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Title
Helikopter ile trafik denetimi
Title
Helikopter ile trafik denetimi
Title
Helikopter ile trafik denetimi
Title
Helikopter ile trafik denetimi
Title
Helikopter ile trafik denetimi
Title
Helikopter ile trafik denetimi
Marmaris'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.


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