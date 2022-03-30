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Hayat Japon mimardan mülteci dostu teknik Geri dönüştürülmüş kağıttan barınak
AKTÜEL

Japon mimardan mülteci dostu teknik: Geri dönüştürülmüş kağıttan barınak

Pritzker Ödüllü mimar Shigeru Ban’ın geri dönüştürülmüş kağıt yardımıyla barınak inşa etmeye yönelik tekniği, Rusya’nın işgali sonrası yerinden edilmiş Ukraynalılar için geçici yuva imkanı sağlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Japon mimardan mülteci dostu teknik: Geri dönüştürülmüş kağıttan barınak
Çerçevelerden sarkan perdeler, mülteci aileler için mahremiyet sağlıyor.

NECDET BURAK ÖZYURT

Japon mimar Shigeru Ban, Rus işgali başladıktan sonra evlerinden kaçan Ukraynalıların görüntülerini izlediğinde, onlara nasıl yardım edebileceğini düşündüğünü belirtti. 2011’in mart ayında Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami felaketinin ardından yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Mimar Ban, evsiz kalan ailelere biraz olsun mahremiyet sağlayacak geçici barınaklar oluşturulması için yeni bir teknik geliştirdi. “İnsanlar kağıdın çok zayıf olduğunu düşünüyor ama öyle değil. Kağıt endüstriyel bir malzemedir” ifadelerini kullanan Ban’ın 2014’te mimarlığın en büyük ödülü kabul edilen Pritzker’i almasında da bu tekniğin rol oynadığı belirtiliyor.

POLONYA’DA UYGULANIYOR

  • Mimar Ban’ın sert kağıttan yapılan direklerle kurulan bölmeli sistemi, spor salonu gibi toplu alanlarda yaşamaya mecbur kalan insanların rahat edebilmesi adına fırsat sunuyor. Shigeru Ban, Gönüllü Mimarlar Ağı vasıtasıyla savaş sonrası Polonya’ya giden milyonlarca mülteciye yardım edebilmek amacıyla Leh yetkililerle iletişime geçti ve onlara tekniğinden bahsetti. Gönüllü mimarlar sayesinde Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgelerde kurulan mülteci merkezlerinde Ban’ın mimari keşfi uygulanmaya başladı.

Shigeru Ban
Shigeru Ban

SÜPERMARKET BARINAĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Ukrayna’dan gelen trenlerin ilk durağı olan Polonya’nın Chelm şehrinde gönüllüler, boş bir süpermarketi barınak merkezine dönüştürmek için Ban’ın kağıtlı bölme sistemini kullandı. Barınak 300 ayrı ünite ile yaklaşık 620 kişiye yetecek kadar yer sunuyor. Daha büyük bir şehir olan Wrocaw’daki başka bir ekip ise demiryolu deposunun bir bölümünü aynı tekniği uygulayarak mültecilerin kullanımına sundu.

Japonya'daki halka açık şeffaf tuvaletler parkta ilgi odağı oldu: Kapısı kilitlendiğinde duvarlar mat halini alıyor
FOTOĞRAF 6
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da hizmete giren ve Pritzker ödüllü mimar Shigeru Ban tarafından tasarlanan şeffaf duvarlı tuvaletler Tokyo halkından yoğun ilgi gördü.
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Umumi tuvaletlerin tasarımı için gerçekleştirilen bir proje kapsamında hayata geçirilen ve şeffaf duvarlar sayesinde kullanıcıların dışarıdan bakarak tuvaletin temizliğinden ya da boş olup olmadığından emin olmasını hedefleyen tasarım, ilk olarak Tokyo'daki iki parkta meraklıların beğenisine sunuldu.
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Pilot bölge olarak seçilen parklardan biri olan Yoyogi Fukamachi Park ise, sıra dışı tuvaletleri görmek isteyen meraklıların akınına uğradı.
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Kimileri bu farklı deneyime tanıklık etmek için parka gelirken, kimileri ise telefon ve kameraları ile alışılmadık tasarımı görüntüledi.
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Tuvaletleri görmek için parka geldiğini belirten Yuka Hiragaya (38), projeyi çok enteresan bulduğunu belirterek \"Farklı ve inanılmaz eğlenceli bir deneyimdi. Tuvalete girdiğimde kapıyı kilitleyene dek dışarısını görmek garip bir his\" ifadelerini kullandı. Aki Onoda (27) ise söz konusu tasarımın komik kazalara da sebebiyet verdiğini belirterek, \"Bugün parka ilk geldiğimde yaşlı bir adam tuvalete girdi, ancak kapıyı kilitlemeyi unuttu. Duvarlar mat hale gelmeyince ortaya çok komik bir görüntü çıktı. Ancak genel itibariyle oldukça eğlenceli bir tasarım\" şeklinde konuştu. Tomoki Yamaya (34) ise 4 yaşındaki kızını projeyi göstermek üzere parka getirdiğini söyleyerek, \"Sosyal medyada dünyada ilk olduğunu duyunca görmek istedik. Pandemi sürecine rağmen heyecan verici yenilikleri günlük hayatımıza taşımaları harika. Kızım da çok farklı buldu. Başta ne olduğunu anlamasa da, kapıyı kilitleyince dışarısı görünmez hale gelince şaşırdı kaldı\" diye konuştu.
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Japonya'daki halka açık şeffaf tuvaletler parkta ilgi odağı oldu: Kapısı kilitlendiğinde duvarlar mat halini alıyor
Japonya'da bir proje kapsamında tasarlanan şeffaf duvarlı tuvaletler Tokyolulardan büyük ilgi gördü. Kapısı kilitlendiği taktirde mat hale gelen duvarlara sahip tasarım harikası tuvaletlerle fotoğraf çekinmek isteyenler pilot bölge olarak seçilen parka akın etti.


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