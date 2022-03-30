Japon mimardan mülteci dostu teknik: Geri dönüştürülmüş kağıttan barınak

NECDET BURAK ÖZYURT

Japon mimar Shigeru Ban, Rus işgali başladıktan sonra evlerinden kaçan Ukraynalıların görüntülerini izlediğinde, onlara nasıl yardım edebileceğini düşündüğünü belirtti. 2011’in mart ayında Japonya’da yaşanan deprem ve tsunami felaketinin ardından yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Mimar Ban, evsiz kalan ailelere biraz olsun mahremiyet sağlayacak geçici barınaklar oluşturulması için yeni bir teknik geliştirdi. “İnsanlar kağıdın çok zayıf olduğunu düşünüyor ama öyle değil. Kağıt endüstriyel bir malzemedir” ifadelerini kullanan Ban’ın 2014’te mimarlığın en büyük ödülü kabul edilen Pritzker’i almasında da bu tekniğin rol oynadığı belirtiliyor.

POLONYA’DA UYGULANIYOR

Mimar Ban’ın sert kağıttan yapılan direklerle kurulan bölmeli sistemi, spor salonu gibi toplu alanlarda yaşamaya mecbur kalan insanların rahat edebilmesi adına fırsat sunuyor. Shigeru Ban, Gönüllü Mimarlar Ağı vasıtasıyla savaş sonrası Polonya’ya giden milyonlarca mülteciye yardım edebilmek amacıyla Leh yetkililerle iletişime geçti ve onlara tekniğinden bahsetti. Gönüllü mimarlar sayesinde Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgelerde kurulan mülteci merkezlerinde Ban’ın mimari keşfi uygulanmaya başladı.

Shigeru Ban

SÜPERMARKET BARINAĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Ukrayna’dan gelen trenlerin ilk durağı olan Polonya’nın Chelm şehrinde gönüllüler, boş bir süpermarketi barınak merkezine dönüştürmek için Ban’ın kağıtlı bölme sistemini kullandı. Barınak 300 ayrı ünite ile yaklaşık 620 kişiye yetecek kadar yer sunuyor. Daha büyük bir şehir olan Wrocaw’daki başka bir ekip ise demiryolu deposunun bir bölümünü aynı tekniği uygulayarak mültecilerin kullanımına sundu.

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