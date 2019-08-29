Hayat Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti
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Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

ABD'li ünlü kadın yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Kadın yarışçı, 2013'te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu. Combs, 39 yaşındaydı ve '4 teker üzerindeki en hızlı kadın' olarak biliniyordu.

Haber Merkezi DHA
Jessi Combs (arşiv)
Jessi Combs (arşiv)

Ünlü yarışçı Jessi Combs (39) karada hız rekorunu kırmaya çalışırken kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
ABD’li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve ‘4 teker üzerindeki en hızlı kadın’ olarak biliniyordu.

Oregon eyaletindeki Alvord Çölü’nde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combs’un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.


  • Combs, 2013’te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.

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