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Hayat
Kahreden haber: Bardaktaki asidi içen Muhammet bebek kurtarılamadı
Antalya'da, annesinin tuvalet yıkamak için kullandığı bardaktaki asidi içtiği belirtilen 1,5 yaşındaki Muhammet Ala, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
12:35 . 19/01/2023 Perşembe
DHA
Muhammet bebekten geriye fotoğrafları kaldı.

Muhammet bebekten geriye fotoğrafları kaldı.

Olay, dün akşam, Kepez ilçesine bağlı Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Ala'nın tuvaleti temizlemek için bardak içinde seradan getirdiği asidi içen Muhammet bebek, bir süre sonra ağlamaya başladı. Asidin bardakta olmadığını fark eden Hatice Ala, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet bebeği ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muhammet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarınca alındı. Polis, Muhammet bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



#antalya
#kepez
#Muhammet Ala
1 saat önce
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Kahreden haber: Bardaktaki asidi içen Muhammet bebek kurtarılamadı
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