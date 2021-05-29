Kan bağışları azaldı: ’Kovid-19 tedavisi gören ve aşı olanlar da kan bağışında bulunabilir’

Manisa İl Milli Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve Türk Kızılay Manisa Şubesi işbirliğiyle 15 Demokrasi Meydanı karşısında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Korona virüs pandemisi nedeniyle kan stoklarının azaldığı bu dönemde kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayıldı. Kampanyaya Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT), Türkiye Diyanet Vakfı Manisa İl Gençlik Kolları üyeleri de destek verdi. Etkinlikte kan bağış merkezinden 30 personel, Türk Kızılay Manisa Şubesi’nden 5 personel ve 25 Kızılay gönüllüsü görev aldı.

KORONAVİRÜS Kan bağışı hafta sonu kısıtlaması kapsamında değil

PANDEMİ NEDENİYLE KAN STOKLARI AZALDI

Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Manisa Kan Bağış Merkezi olarak son kısıtlamalardan istifade etmek için bu programı geliştirdik. Hastanelerde pandemi nedeniyle kan stokları azaldı. Bizler de kan bağış merkezi olarak fırsatları değerlendiriyoruz. Kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Manisa halkımızın bu çağrılarımıza cevap vermelerini ümit ediyoruz” dedi.

Nardal, ayrıca daha önce Covid-19 tedavisi gören ve tedavinin üzerinden bir ay geçen vatandaşların sağlıklarıyla ilgili bir sorunları yoksa kan bağışında bulunabileceğini, aşı olanların ise 7 gün geçtikten sonra kan verebileceğini

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Kan bağışında bulunan Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ise Kızılay ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarını kaydederek, Ramazan ayında erzak dağıtımına destek olduklarını, bugün de kan bağışı için burada olduklarını söyledi.

GÜNDEM Kızılay'dan kan bağışı çağrısı: Pandemi nedeniyle ihtiyaç arttı