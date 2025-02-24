Kar durdu don vurdu

Sibirya soğuklarıyla gelen kar yağışı tüm yurtta 5 gün sürdü. İstanbul’da kar etkisini yitirmeye başlarken, dün, son yılların en soğuk gecesi yaşandı. Yollar buz tuttu, evlerin çatılarında sarkıtlar oluştu.
Sibirya'dan gelen soğuk, 5 gündür Türkiye'yi etkisi altına aldı. Yurdun büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Dün gece İstanbul dahil tüm yurtta son yılların en soğuk gecesi yaşandı. Kentte hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü. Megakentte bazen tipiye dönen kar yağışı yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Meteoroloji İstanbul’da etkili olan karın bugünden itibaren etkisini kaybedeceğini ve hava sıcaklığının 9 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
SARKITLAR OLUŞTU
Gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi. Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.
ÇOCUKLAR SEVİNÇLİ
Hafta sonu tatilini fırsat bilerek karda eğlenen kent sakinleri, beyaza bürünen mahalle ve sokaklarda kar topu oynayıp, eğlendi. Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi'nde, parkta bir araya gelen çocuklar kar topu oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Pendik'in bazı mahallelerinde gençler, buzlanan yollarda kaydı.
EĞİTİME ARA
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası etkili olan kar yağışı nedeni ile Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Bartın, Giresun, Sinop, Rize, Ordu ve Trabzon'da bugün eğitime bir gün ara verildi.
Kar kalınlığı 47 santimetreyi buldu
- AKOM, kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin güney kesimlerinde 10, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30, kuzey kesimlerinde 20-40, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan kar kalınlığı ölçüldü. Hava sıcaklığı şehir merkezinde sıfırın altında 2, kuzey ve kırsal bölgelerde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.
Ağır taşıtlara kapatılan yollar trafiğe açıldı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cuma gününden bu yana uygulanan ağır taşıtlara yönelik kısıtlamanın sona erdiğini bildirdi. Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için cuma günü saat 13.00'te başlayan kısıtlamanın Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında uygulandığı hatırlatılan açıklamada, “Kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır” ifadesi kullanıldı.