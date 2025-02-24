Kar durdu don vurdu

AKOM, kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, şehrin güney kesimlerinde 10, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki bazı bölgelerde 15-30, kuzey kesimlerinde 20-40, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 santimetreye varan kar kalınlığı ölçüldü. Hava sıcaklığı şehir merkezinde sıfırın altında 2, kuzey ve kırsal bölgelerde ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.