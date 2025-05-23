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Kars'ta 41 üreticiye 27 bin sebze ve meyve fidesi dağıtıldı

Kars'ta 41 üreticiye 27 bin sebze ve meyve fidesi dağıtıldı

16:3923/05/2025, Cuma
IHA
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Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce üreticilere sebze ve meyve fideleri teslim edildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce üreticilere sebze ve meyve fideleri teslim edildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilere binlerce sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sebze ve meyve fidesi teslim töreni düzenlendi.


İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Enver Aydın, sebze ve meyve üretimini artırmak için 41 üreticiye 27 bin sebze ve meyve fidesi dağıttıklarını söyledi.


Yapılan konuşmaların ardında sebze fidesi dağıtımın geçildi.




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