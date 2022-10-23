Kasımda da konserdeyiz

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Garanti BBVA Güz Konserleri’nin ikinci bölümü 3 Kasım-2 Aralık tarihlerinde rock ve caz müziğin sevilen isimlerinin vereceği konserlerle devam ediyor. Müzikseverler, IF Performance Hall ve Zorlu PSM %100 Studio’daki konserlerin biletlerini Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimle alabilecek.

Besteci kimliğiyle Ray Blue Band

Birçok Jazz müzisyeniyle lider ve grup üyesi olarak aynı sahneyi paylaşan Ray Blue, 2008 ve 2010 yılları arasında ise Ray Charles Show üyesi olarak turneye çıktı. 2017’de Living Legacy Award ile ödüllendirildi. Caz ve Afrika ritimlerini birbiriyle sentezleyen ünlü müzisyen 3-4 Kasım tarihlerinde Nardis Jazz Club’ta sahne alacak.

Konstantin Gropper’dan Get Well Soon

Alman müzisyen, söz yazarı ve enstrümantalist Konstantin Gropper’ın projesi olarak ortaya çıkan Get Well Soon grubu Indie’nin yumuşak melodileri ile progressive rock’ı harmanlıyor. Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Grup sevilen şarkılarını 24 Kasım’da Zorlu PSM %100 Studio’da seslendirecek.

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Fransızca şarkıların altın sesi Coeur de Pirate

Coeur de Pirate adıyla sahne alan Kanadalı müzisyen Beatrice Martin serbest çalışmaları arasındaki akustik coverlarıyla dikkat çekiyor. Nostaljik esintili Fransızca şarkılarıyla 30 Kasım’da Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverlerle buluşacak.

Art Blackly Project ile Kaan Bıyıkoğlu

Lise zamanlarından bu yana piyano ile ilgilenen ünlü piyanist Yıldız İbrahimova ve Okay Temiz gibi isimlerle sahnede yer alan Kaan Bıyuoğlu, ODTÜ Enformatik Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Sevilen müzisyen Art Blackly Projesi’yle efsanevi davulcuyu anmak üzere 2 Aralık’ta Nardis Jazz Club’ta sahne alacak.