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Hayat

Katilden 'pes' dedirten paylaşım! Öldürdüğü arkadaşı için sosyal medyadan kayıp ilanı vermiş

Adana'da kayıp olarak aranırken tabancayla öldürülen Mustafa Hakkulu'nun vahşi cinayetinin şüphelisi olarak televizyon kanalında itiraf eden İsa Dumlu'nun sosyal medya hesabından öldürdüğü arkadaşı için kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun bu çarpıcı paylaşımına birçok kullanıcı tepki gösterip yorumlar yağdırdı. Dumlu'nun cinayet öncesinde kayıp ilanı paylaşarak, ardından şüpheli şekilde itirafta bulunması, olayın daha da ürkütücü bir boyut kazanmasına sebep oldu. Gözaltına alınan Dumlu'nun sorgusu ve olayın detaylı araştırması devam ediyor.

12:46 - 27/12/2023 Çarşamba
DHA
Adana
Adana

24 Aralık akşamı, Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cansız bedenin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ya ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Canlı yayında itiraf etti

Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Dumlu, birlikte alkol aldıkları sırada Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu ileri sürdü.



Canlı yayında gözaltına alınıp Kozan'a getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hakkulu'nun cenazesi ise götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde toprağa verildi.

'Gerçekten pes'

Gözaltında sorgusu süren İsa Dumlu'nun, öldürdüğünü itiraf ettiği ve 24 Aralık'ta öldürülmüş halde bulunan Hakkulu için, 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun paylaşımında Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısının ise cinayet itirafının ardından Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımına, “Gerçekten pes, adamı öldürüp bir de ilan paylaşmış cani. Hem öldürmüş hem paylaşmış” gibi yorumlar yaptı.



#Adana
#cinayet
#sosyal medya
44 dakika önce
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