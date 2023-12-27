Katilden 'pes' dedirten paylaşım! Öldürdüğü arkadaşı için sosyal medyadan kayıp ilanı vermiş

24 Aralık akşamı, Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi'nde meydana gelen olayda tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cansız bedenin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ya ait olduğu tespit edildi. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Canlı yayında itiraf etti

Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Dumlu, birlikte alkol aldıkları sırada Hakkulu'nun eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp vurduğunu ileri sürdü.









Canlı yayında gözaltına alınıp Kozan'a getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hakkulu'nun cenazesi ise götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde toprağa verildi.

'Gerçekten pes'

Gözaltında sorgusu süren İsa Dumlu'nun, öldürdüğünü itiraf ettiği ve 24 Aralık'ta öldürülmüş halde bulunan Hakkulu için, 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun paylaşımında Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü. Birçok sosyal medya kullanıcısının ise cinayet itirafının ardından Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımına, “Gerçekten pes, adamı öldürüp bir de ilan paylaşmış cani. Hem öldürmüş hem paylaşmış” gibi yorumlar yaptı.







