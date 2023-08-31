Kayıp Korhan Berzeg’in geri dönen köpeğinde ilginç bulgular: Tina kaçtı mı bırakıldı mı?

Dünya Bankası’nda bir dönem “Asya Direktörü” olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi. 17 Haziran günü, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği “Tina” ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, çok sayıda uzman ekibin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

250 kilometrelik alan 3 kez tarandı

Drone ve İHA’ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrelik alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı’nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg’in evinin önünden 3’üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

Soruşturmaya MİT de dahil oldu

MİT’in de katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelendi. Savcılık, şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini aldı. Berzeg’in takibe alınan banka hesaplarında da kaybolduğu günden bu yana herhangi bir hareketlilik belirlenmedi.

Tina sağlıklı ve bakımlı halde geri döndü

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg’in evinden birlikte ayrıldığı Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra, dün, evine döndü. Armutlu Mahallesi’ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeglerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden Tina’yı görenlerin ihbarı üzerine, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman olay yerine gitti. Erman’ın evine gittiği Berzeglerin aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince, Berzeg’in eşi Angela Berzeg’e haber verildi. Angela Berzeg, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükada'daki evinden Armutlu Mahallesi’ne gelip, köpeği teslim aldı.

Köpeğin alıkonulduğu değerlendiriliyor

74 gün sonra dönen Doberman cinsi köpeğin, sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü. Köpeğin yakın bir bölgede alıkonulduğu ihtimali üzerinde durulurken, bırakıldığı ya da kaçtığı da değerlendiriliyor. Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden yola çıkan ekipler, Korhan Berzeg’i bulmak için yeni bir yol haritası oluşturacak. Köpek eğitim uzmanlarından destek alan arama kurtarma ekipleri, köpek Tina’nın kendilerini, sahibi Korhan Berzeg’in yanına götürmesi için çalışma yürütüyor.











