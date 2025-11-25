Kayseri'de 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirildi

Kapı sovesi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen arşitravi (kapı sovesi) ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Yahyalı ilçesinde M.P.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
