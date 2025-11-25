Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kayseri'de 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirildi

Kayseri'de 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirildi

10:0825/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Kapı sovesi
Kapı sovesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen arşitravi (kapı sovesi) ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.


Bu kapsamda Yahyalı ilçesinde M.P.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirdi.


Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.






#Arşitavi
#jandarma
#kapı sovesi
#kayseri
#tarihi eser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İslam Memiş'ten gümüş ve altın için önemli uyarı: "Kasım'ın son haftası 2025'in en önemli haftası"