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Kekiğin sihirli özü sizi virüsten koruyacak

Zürih Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, ortaya çıkan, kekik, çörekotu, üzüm çekirdeği yağının, koronavirüsün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiği bilgisi bilim adamları tarafından onaylandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
L'actone Kozmetik'in Carvacrol ürünlerinin içeriğinde doğanın sihirli özü kekiğin içinde bulunan antioksidan özelliği bulunuyor.
L'actone Kozmetik'in Carvacrol ürünlerinin içeriğinde doğanın sihirli özü kekiğin içinde bulunan antioksidan özelliği bulunuyor.

Neden kekik yağı özü?

Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırır. L'actone Kozmetik, Akdeniz'in şifalı rüzgarları ile yetişen doğanın sihirli özü kekiğin içindeki aktif maddeleri ayrıştırıp, uzun ve özenli laboratuvar çalışmaları neticesinde en etkili şekilde kullanarak sağlıklı ürünlere dönüştürdü. Kekiğin içindeki timol, antioksidan, antimikrobiyal özelliği sağlıklı ve rahat hissetmenizi sağlar.

  • L'actone Kozmetik'in Carvacrol ürünlerinin içeriğinde doğanın sihirli özü kekiğin içinde bulunan antioksidan özelliği bulunur.
  • * Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • * Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.
  • * Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.
  • * Dipraksi tedavisinde etkilidir.
  • * Sindirim sistemini güçlendirir.
  • * Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.
  • * Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

Neden çörekotu ?

Antioksidan özelliği bulunur. Yüksek oranda vitamin, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, selenyum ve fosfor içerir. Vücutta ve ciltte iltihabı hafifletmeye yardımcı olur. Anti-enflamatuar etkisi ile astım, romatoid artrit semptomlarını iyileştirir. Mide rahatsızlığını azaltır. Yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonu düşürmede önemli bir rol oynar.

Neden üzüm çekirdeği?

Üzüm çekirdek yağı yüksek antioksidan içerir, hastalığı önlemeye ve oksidatif stres, doku hasarı ve iltihaplanmaya karşı koruma sağlar. Pıhtılaşmayı önler. Kan damarlarını güçlendirir. Cildin bağ dokusunu sağlamlaştırır.

L'actone Life

Carvacrol Ağız Sprey

Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde lavanta, kekik, gliserin bulunuyor. Antiviral, antibakteriyel özelliği taşıdığı için, mantar önleyici ve toksinlere karşı korur. Ayrıca, antioksidon destek sağlar ve enerji hissini arttırır.

L'actone Life

Carvacrol El Temizleme Sprey

Su ve sabun kullanmadan havlu ile kurutmaya gerek kalmadan ellerinizi temizlemeye yardımcı olur. Alkol bazlıdır, durulanmaz. İçeriğinde kekik, pantenol bulunuyor. Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur.

L'actone Life

Carvacrol Hijyenik El Jeli

Cilde zarar vermez, % 99.99 mikropları öldürür. Güçlü sterilizasyon, koku giderme ve nemlendirme özelliği vardır. Yapışkanlık hissi oluşmaz. İçeriğinde kekik gliserin, lavanta, pantenol bulunuyor. Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur.

L'actone Life

Carvacrol Soft Jel

İçeriğinde çörekotu, üzüm çekirdeği, bağışıklık sistemini güçlendiren antiviral, antibakteriyel, antifungal bulunuyor. Toksinlere karşı korur. Güçlü bir antioksidandır. Ağrı kesici özelliği de vardır.

L'actone Life

Carvacrol Bitkisel Çay

İçeriğinde, yeşil çay, siyah çay, aronia, guarana ekstraktısı, chitosan, kara mürver aroması bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antiviral, antibakteriyel ve mantar önleyici aktivite sayesinde vücudu toksinlerden korur. Aronia sayesinde, vücut hücrelerini serbest radikallerin zararlarından korur. Yeşil Çay, yağ yakımını arttırır ve sahip olduğu güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar aktivitelerden dolayı vücut hücrelerini daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olur.

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