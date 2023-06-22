“Kelime-i Tevhid” sergisi Kayseri Selçuklu Müzesi’nde

Albayrak Grubu’nun İslam sanatını yaşatmak düşüncesiyle gelenek haline getirdiği ve usta hattatların sanat eserine dönüştürdüğü hat eserleri, Anadolu’yu gezmeye devam ediyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen, içinde “Kelime-i Tevhid” geçen ayet ve hadislerden oluşan “Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi” şimdi de Kayseri’de. Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Albayrak Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve vatandaşlar katıldı. Hat sergisi açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi:

“Kültür ve sanat şehri Kayseri’de yaşama gayemiz olan Kelime-i Tevhid’in hat sanatıyla sergilenmesinden dolayı son derece memnunum. Albayrak Grubu’na teşekkür ederim.” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Kelime-i Tevhid’in ruhuna uygun bu yapıda Kelime-i Tevhid hat sergisi düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti. Albayrak Grubu, özellikle 28 Şubat’taki ilkeli ve dik duruşuyla bizlerde yeri çok farklıdır. Bu anlamlı sergi için Albayrak Grubu’na teşekkür ederim” diye konuştu.