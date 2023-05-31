Ketebe Çocuk'tan 'Yıldızlarla Yolculuk' serisi: Rami Kütüphanesi'nde miniklerle buluştu





Rami Kütüphanesi’nin çocuk atölyelerine bu hafta, Yıldızlara Yolculuk Serisi konuk oldu. Serinin yazarlarından Tuğba Hatun Murat ve Pervin Atamert (Beliz Yüksel), Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen keyifli bir etkinlikle, çocuklar için harika bir keşif süreci yaşattılar.





Çocuklar ilk olarak, Tuğba Hatun Murat ile yıldızlara uzanan buluş “teleskopu” yakından tanımak için hep birlikte yeni bir teleskop yaptılar. Etkinliğin ikinci kısmında, Beliz Yüksel yürütücülüğünde kendi ilham kutularını oluşturan çocuklar, hayal dünyalarından gelen sorulara yazarımızla birlikte cevap aradılar. Ardından, seride Beliz Yüksel tarafından kaleme alınan “İlham Kutusu” kitapları üzerine sohbet ettiler. Çocuklarımız yenilik, bilim, ilham ve keyif dolu vakit geçirdiler.









İlham veren hayatlara yolculuk yapmaya hazır mısın?





“Yıldızlara Yolculuk Serisi’nde”, “İlham Kutusu”, “Masal Krallığı” ve “Parlak Fikirler” olmak üzere üç ayrı seri bulunuyor. Her biri onar kitaptan oluşan bu serilerin içinde, geçmişten bugüne ülkemizin ve dünyanın gelişimine katkı sağlamış önemli isimler ve onların ilham veren hayat hikâyeleri yer alıyor. 8 yaş ve üstü için uygun olan kitaplar, eğlenceli hikâyeleri kadar birbirinden özel çizimleriyle de öne çıkıyor. Her seride farklı bir çocuk kahraman, okurların elinden tutup onları maceradan maceraya sürüklüyor. Çocuklara erken yaşta pek çok önemli ismi tanıtan seri, bir yandan da içimizde keşfedilmemiş minik dâhilere, hayalperestlere ve mucitlere yol gösteriyor.





İlham kutusu





Beliz Yüksel’in kaleme aldığı, Gül Sarı’nın çizimleriyle renklendirdiği “İlham Kutusu”, çocukların Türkiye ve dünyadaki birçok bilim insanı, dâhi ve sanatçı ile tanışmasını sağlıyor. Serideki isimleri Aziz Sancar, Vecihi Hürkuş, Ara Güler, Muhammed Ali, Cahit Arf, Martin Luther King, Hayao Miyazaki, Fuat Sezgin, Leonardo da Vinci ve Aliya İzetbegoviç oluşturuyor. Her biri farklı dönemlerde kendi alanlarında öncü olmuş bu isimler, sevimli okurların dünyasına yeni anlamlar katıyor.









Parlak fikirler





Tuğba Hatun Murat’ın yazdığı, Berk Öztürk’ün çizimlerini yaptığı “Parlak Fikirler” serisi ise önemli buluşları ve onların mucitlerini minik okurların önüne seriyor. Çocuklar, “Parlak Fikirler” serisiyle Newton, Arşimet, Wright Kardeşler, Graham Bell, Edison, Kopernik, Galileo, Pasteur, Tesla ve Einstein’ın evlerine, laboratuvarlarına ya da çalışma masalarına konuk olup bilimsel çalışmalarını onlarla birlikte keşfediyor.





Masal krallığı





Didem Demirel’in yazdığı, Nadia Bazargan’ın resimlediği “Masal Krallığı”, dünyadaki herkesin kocaman bir masalın içinde olabileceği düşüncesinden yola çıkıyor. “Masal Krallığı” serisindeki kitapları açan minik okurlar, İbn-i Heysem, Cezeri, Battani, Ali Kuşçu, İbn-i Sina, Biruni, Harizmi, Farabi, Piri Reis ve Hezarfen Ahmet Çelebi’nin hayatlarına konuk oluyor. Sade, eğlenceli ve mizahi bir dili olan kitaplar, birbirinden güzel çizimleriyle çocukların hem dimağlarına hem gözlerine hitap ediyor.



