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Hayat

Kiloma göre ne kadar su içmeliyim?

Diyetisyen Büşra Özcan, sıvı kaybından vücudu korumak için alınabilecek bazı önlemleri sıraladı. Özcan kiloya göre su tüketim miktarı tavsiyesinde bulundu.

11:09 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:09 - 9/07/2024 Salı
IHA
Arşiv
Arşiv

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar ülke genlinde etkili oluyor.

Aşırı sıcaklıklar vatandaşların bünyesini doğrudan etkiliyor.

Bu etkilerden en önemlisi ise fazla sıvı kaybı olarak belirtiliyor.

Diyetisyen Büşra Özcan, sıvı kaybından vücudu korumak için alınabilecek bazı önlemler hakkında konuştu.

Su tüketiminin günde kilogram başına 30-35 mililitre olması gerektiğini belirten Diyetisyen Özcan, gazlı ve şekerli içecekler bunların tüketimini önermediğinin altını çizdi.


“Kilogram başına 30-35 mililitre olmalı”

Suyun nasıl içilmesi gerektiğini ve kilogram başına ne kadar su tüketilmesi hususunda da Diyetisyen Büşra Özcan,
“Su lıkır lıkır değil, yudum yudum içilmeli. Gün içerisinde susamayı beklemeden su tüketimi sağlanmalı. Su tüketemeyenler için suyun içerisine birkaç damla limon suyu veya taze meyve parçacıkları atarak suyun tadını iyileştirmelerini öneriyorum. Su veya maden suyu dışında ev yapımı limonata veya komposto, ayran, yine yaz mevsiminde önereceğim içeceklerden. Ama gazlı içecekler, şekerli içeceklerin tüketimini öneremiyorum. Su tüketimi günde kilogram başına 30-35 mililitre olmalı. Örneğin 50 kilogram birey için 1.5-1.7 litre su tüketimi yeterli"
diye konuştu.

“Çay, kahve gibi kafeinli içecekler, sıvı kaybına sebep olabiliyor”

Su tüketiminin önemi hakkında konuşan Özcan,
“Sıvı tüketimi aslında sağlığın korunmasında ve vücuttaki su dengesinin sağlanmasında önemli bir konu. Sıcak havalar vücuttan sıvı kaybına sebep oluyor ve dehidrasyon riskini arttırıyor. Dehidrasyon durumunda halsizlik ve baş dönmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sıvı tüketimini ekstra önem verilmesi gerekiyor. Terlemenin artmasıyla birlikte sıvı kaybıyla beraber sodyum, potasyum, magnezyum gibi bazı mineral kayıpları da görülebiliyor. Bu kayıpları yerine koymak için sade maden suyu tüketimi öneriyorum. Ayrıca çay, kahve gibi kafeinli içecekler, idrar söktürücü özellikte olduklarından dolayı bunlar da sıvı kaybına sebep olabiliyor. Bu tür içeceklerin tüketimi azaltılmalı. Eğer tüketiliyorsa yine sıvı tüketimi artırılarak, su dengesi sağlanmalı”
dedi.

Kiloma göre ne kadar su içmeliyim?

Sağlıklı bir yetişkinin kilo başına her gün yaklaşık 35 ml su içmesi gerekir.

En azından bilimsel kuruluşların genel kılavuz ilkelerine göre.

Kiloya göre günlük su içme tablosu verileri hesaplanırken kişinin kilogram cinsinden kilosunun 0.033 ile çarpılması gerekir.

  • Örneğin:
  • 50 kilogram ağırlığındaki bir kişinin 1,7 litre,
  • 60 kilogram olan kişinin 2,1 litre,
  • 70 kilogram olan kişinin 2,4 litre
  • 80 kilogram olan kişinin 2,8 litre içmesi gerekir.

#Sağlık
#Kilo
#Su
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