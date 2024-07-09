Kiloma göre ne kadar su içmeliyim?

“Sıvı tüketimi aslında sağlığın korunmasında ve vücuttaki su dengesinin sağlanmasında önemli bir konu. Sıcak havalar vücuttan sıvı kaybına sebep oluyor ve dehidrasyon riskini arttırıyor. Dehidrasyon durumunda halsizlik ve baş dönmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sıvı tüketimini ekstra önem verilmesi gerekiyor. Terlemenin artmasıyla birlikte sıvı kaybıyla beraber sodyum, potasyum, magnezyum gibi bazı mineral kayıpları da görülebiliyor. Bu kayıpları yerine koymak için sade maden suyu tüketimi öneriyorum. Ayrıca çay, kahve gibi kafeinli içecekler, idrar söktürücü özellikte olduklarından dolayı bunlar da sıvı kaybına sebep olabiliyor. Bu tür içeceklerin tüketimi azaltılmalı. Eğer tüketiliyorsa yine sıvı tüketimi artırılarak, su dengesi sağlanmalı”