Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar ülke genlinde etkili oluyor.
Aşırı sıcaklıklar vatandaşların bünyesini doğrudan etkiliyor.
Bu etkilerden en önemlisi ise fazla sıvı kaybı olarak belirtiliyor.
Diyetisyen Büşra Özcan, sıvı kaybından vücudu korumak için alınabilecek bazı önlemler hakkında konuştu.
Su tüketiminin günde kilogram başına 30-35 mililitre olması gerektiğini belirten Diyetisyen Özcan, gazlı ve şekerli içecekler bunların tüketimini önermediğinin altını çizdi.
“Kilogram başına 30-35 mililitre olmalı”
“Çay, kahve gibi kafeinli içecekler, sıvı kaybına sebep olabiliyor”
Kiloma göre ne kadar su içmeliyim?
Sağlıklı bir yetişkinin kilo başına her gün yaklaşık 35 ml su içmesi gerekir.
En azından bilimsel kuruluşların genel kılavuz ilkelerine göre.
Kiloya göre günlük su içme tablosu verileri hesaplanırken kişinin kilogram cinsinden kilosunun 0.033 ile çarpılması gerekir.
- Örneğin:
- 50 kilogram ağırlığındaki bir kişinin 1,7 litre,
- 60 kilogram olan kişinin 2,1 litre,
- 70 kilogram olan kişinin 2,4 litre
- 80 kilogram olan kişinin 2,8 litre içmesi gerekir.