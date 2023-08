Kitaplara 20-30 yılda bir yeni çeviri lazım

Her çevirinin yeni bir üretim olduğuna dikkat çeken yazar ve çevirmen Kadir Daniş, bir kitabın kayba uğramadan diğer dile aktarılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Daniş, “Evet, her yazar ve her metin bir şekilde çevirilir ama her yazar ve her metin çevirilirken bir şeyler yitirir. Yine de bir kitabın çevirilmesi, hem çevirildiği dil hem de o kitap için çevirilmemesinden iyidir. Çok kötü bir tercüme bile kitabı çevirildiği dile katar. Her çeviri, biraz da tahriftir. Kitaplar ancak yazıldıkları dilde okunduklarında ‘tamamen’ okunabilirler. Bir kitap birden fazla kez çevirilebilir, hatta ne kadar çok çevirilirse o kitap için o kadar hayırlı olur. Özellikle edebi eserler ne kadar çok çevirilirse, kitabın ‘aslına’ o kadar yaklaşılır. Bir de her kuşağın dili farklı oluyor, en azından Türkiye’de. Bu yüzden bazı kitapların 20-30 yılda bir yeniden çevirilmesi okurlar için iyi olur” dedi.