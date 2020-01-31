Hayat Kitaptan kandiller asan adam
KÜLTÜR SANAT

Kitaptan kandiller asan adam

Ankara’da kitapçılık ve yayıncılık dünyasına yeni bir soluk ve çağdaş bir bakış kazandıran 52 yıllık Akçağ Yayınları’nın sahibi Ahmet Hikmet Ünalmış vefat etti. Mustafa Everdi’nin “kitabın söndüğü bir devirde, kitaplardan kandiller asardı” diye tarif ettiği yayıncının cenazesi bugün kaldırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Hikmet Ünalmış
Ahmet Hikmet Ünalmış

“Kitabın söndüğü bir devirde, kitaplardan kandiller asarak, Kızılay’ı, Ankara’yı aydınlatmaya çabalayan bir mahyacıdır o. Yılın bütün aylarını Kitap ayı bilerek, mahyasını süsleyen kitaplarla ışık saçıyor” diye yazar Mustafa Everdi’nin tarif ettiği 52 yıldır Ankara’da hizmet veren Akçağ Yayınevi’nin kurucusu Ahmet Hikmet Ünalmış vefat etti. Ünalmış, bugün Hacı Bayram Camii’den ebedi yolculuğuna uğurlanacak. Kardeşi rahmetli İsmail Ünalmış ile birlikte hem Ankara hem de İstanbul’da dini ve milli yayıncılık dünyasına yön veren en köklü kuruluşlarından biri olan Ağçağ Kitabevi’nin sahibi Ahmet Hikmet Ünalmış bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

HARÇLIKLARLA KURULDU

1968 yılında Ankara’da okuyan 7 üniversite öğrencisinin harçlıklarıyla kurduğu yayınevinin hikayesini bu idealist gençlerden biri olan Mustafa Yılmaz anlattı: “Bahçelievler’de harçlıklarımızı denkleştirerek öncelikle buluşmak ve kitap okumak için bir kitabevi açtık. Herkes her ay 12,5 lira para verirdi böylece dükkanın masraflarını karşılardık. 1971 muhtırası olunca kitabevini kapatmak zorunda kaldık. 1977 yılında ise arkadaşımız Ahmet Hikmet Ünalmış tekrar Hacı Bayram’da açtı. Kardeşi İsmail Ünalmış ise Beyaz Saray’da Akçağ şubesini yönetiyordu. Akçağ, Ankara’daki milli ve dini alandaki ilk kültürel harekettir. Biz o dönemde okuyacak kitap bulamadığımız için kitap da basmaya başladık.Ankara’da açılan ilk dini ve milli kitabevidir. Ahmet Ünalmış Akçağ’ın sorumlusuydu. Partiler üstü entelektüel ve bağımsız bir grup genç olarak çıktığımız yolda Akçağ yayıncılığını başarılı bir şekilde sürdürdü.” Yazar Necmettin Turinay ise “Akçağ Hacı Bayram’dan Ankara’nın göbeğine Kızılay’a taşındı. Böylece ilk kez Ankara’nın göbeğine dini yayıncılık taşınmış oldu” yorumunu yaptı.

ÖRNEK KİTABEVİ

Necmettin Turinay’ın verdiği başka bir bilgiye göre Akçağ’ın fikri öncülüğünü İsmail Ünalmış ticari yönünü de Ahmet Hikmet Ünalmış ayakta tutmuş.

Bir grup idealist öğrencinin kitap okuma ve fikir sohbetine yuva olan Akçağ ile ilgili Turinay şunları anlattı: “Seksenli yıllardan sonra üniversite hocalarının, hemen her fikir çevresinden insanların buluşma adresiydi. Hem milli hem de dini kimliğiyle geniş bir kesimi kucaklardı. Fikri yakınlığına rağmen devletle ticari yakınlık kurmamış bir isimdir.”

KİTAP YAYIMLAMASI TOHUM EKMEK GÖREN KENTLİ BİR ÇİTÇİDİR

  • ”Adına dikilmiş bir anıt yok; bir hayatı kitaba tahsis etmenin azmi ve bin bir duygu barındıran anıları var Ahmet Hikmet Ünalmış’ın” diyen yazar Mustafa Everdi ise yayıncı arkadaşını şöyle anlatıyor bir yazısında: “Balık yerine kitap yakalayan bir kültür avcısıdır. Mürekkebin geniz yakan soluğuyla dokundu kitaplara. Hâlâ o dokunuşun esrikliğinde. Esrikliğine kimse çare bulamadı, bulunmasını da istemiyor. Bir ömür kitaplara sarılmış, eline baston yerine kitaplar almış, kitaplarla örülü yollarda yürümeyi hayatının gayesi yapmış bir yolcudur Ahmet H. Ünalmış. Yayıncılığı tarla sürmek ve kitap yayınlamayı tohum ekmek gören kentli bir çiftçidir. Her zaman tarlaların yeşerdiğini göremese, sesine yankı bulamasa da yolundan dönmeyen bir Amok koşucusudur O.”
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