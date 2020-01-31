Kitaptan kandiller asan adam

“Kitabın söndüğü bir devirde, kitaplardan kandiller asarak, Kızılay’ı, Ankara’yı aydınlatmaya çabalayan bir mahyacıdır o. Yılın bütün aylarını Kitap ayı bilerek, mahyasını süsleyen kitaplarla ışık saçıyor” diye yazar Mustafa Everdi’nin tarif ettiği 52 yıldır Ankara’da hizmet veren Akçağ Yayınevi’nin kurucusu Ahmet Hikmet Ünalmış vefat etti. Ünalmış, bugün Hacı Bayram Camii’den ebedi yolculuğuna uğurlanacak. Kardeşi rahmetli İsmail Ünalmış ile birlikte hem Ankara hem de İstanbul’da dini ve milli yayıncılık dünyasına yön veren en köklü kuruluşlarından biri olan Ağçağ Kitabevi’nin sahibi Ahmet Hikmet Ünalmış bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

HARÇLIKLARLA KURULDU

1968 yılında Ankara’da okuyan 7 üniversite öğrencisinin harçlıklarıyla kurduğu yayınevinin hikayesini bu idealist gençlerden biri olan Mustafa Yılmaz anlattı: “Bahçelievler’de harçlıklarımızı denkleştirerek öncelikle buluşmak ve kitap okumak için bir kitabevi açtık. Herkes her ay 12,5 lira para verirdi böylece dükkanın masraflarını karşılardık. 1971 muhtırası olunca kitabevini kapatmak zorunda kaldık. 1977 yılında ise arkadaşımız Ahmet Hikmet Ünalmış tekrar Hacı Bayram’da açtı. Kardeşi İsmail Ünalmış ise Beyaz Saray’da Akçağ şubesini yönetiyordu. Akçağ, Ankara’daki milli ve dini alandaki ilk kültürel harekettir. Biz o dönemde okuyacak kitap bulamadığımız için kitap da basmaya başladık.Ankara’da açılan ilk dini ve milli kitabevidir. Ahmet Ünalmış Akçağ’ın sorumlusuydu. Partiler üstü entelektüel ve bağımsız bir grup genç olarak çıktığımız yolda Akçağ yayıncılığını başarılı bir şekilde sürdürdü.” Yazar Necmettin Turinay ise “Akçağ Hacı Bayram’dan Ankara’nın göbeğine Kızılay’a taşındı. Böylece ilk kez Ankara’nın göbeğine dini yayıncılık taşınmış oldu” yorumunu yaptı.

REKLAM

ÖRNEK KİTABEVİ

Necmettin Turinay’ın verdiği başka bir bilgiye göre Akçağ’ın fikri öncülüğünü İsmail Ünalmış ticari yönünü de Ahmet Hikmet Ünalmış ayakta tutmuş.

Bir grup idealist öğrencinin kitap okuma ve fikir sohbetine yuva olan Akçağ ile ilgili Turinay şunları anlattı: “Seksenli yıllardan sonra üniversite hocalarının, hemen her fikir çevresinden insanların buluşma adresiydi. Hem milli hem de dini kimliğiyle geniş bir kesimi kucaklardı. Fikri yakınlığına rağmen devletle ticari yakınlık kurmamış bir isimdir.”

KİTAP YAYIMLAMASI TOHUM EKMEK GÖREN KENTLİ BİR ÇİTÇİDİR