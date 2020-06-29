Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan LGBT tepkisi: İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz

LGBT’yi (Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel) normalleştirme ve yaygınlaştırma çabası her geçen gün daha da artıyor.

Son zamanlarda Türkiye'de de bu akımın normalleşmesi için çalışmalar yapılıyor.

HAYAT Türkiye'de sapkın LGBT'yi destekleyen firmalar eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışıyor

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, olanlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi.

"Mücadele edeceğiz"

Kınık'ın paylaşımında, "İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz. Fıtratı ve çocuklarımızın ruh sağlığını koruyacağız. Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz. Yok öyle!" ifadeleri yer aldı.