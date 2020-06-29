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Hayat Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınıktan LGBT tepkisi İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz
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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan LGBT tepkisi: İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz

Türkiye'nin gündemini bir süredir meşgul eden ahlaksız LGBT akımı bir kesim tarafından meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “cinsel yönelim” adı altında normalleştirilmeye çalışılan bu akıma sosyal medyadan tepki gösterdi. Kınık'ın paylaşımında, "Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

LGBT’yi (Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel) normalleştirme ve yaygınlaştırma çabası her geçen gün daha da artıyor.

Son zamanlarda Türkiye'de de bu akımın normalleşmesi için çalışmalar yapılıyor.

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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, olanlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi.

"Mücadele edeceğiz"

  • Kınık'ın paylaşımında, "İnsanlık onurunu çiğnetmeyeceğiz. Fıtratı ve çocuklarımızın ruh sağlığını koruyacağız. Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile anormali normal gibi gösterip pedofilik hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere zerk eden her kim olursa olsun mücadele edeceğiz. Yok öyle!" ifadeleri yer aldı.

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