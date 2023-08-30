Köpeği 74 gün sonra bulundu

Memleketi Balıkesir’de köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen ünlü profesör Korhan Berzeg’in kaybolmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Balıkesir Gönen’de, 17 Haziran’da kaybolan Korhan Berzeg’in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ dün bulundu. Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen’e gelmek üzere İstanbul’dan yola çıktığını belirtti.

Armutlu kırsal mahallesinde sabah yürüyüşüne çıkan Ekonomist Korhan Berzeg ve köpeği Tina’nın kaybolmasının ardından dün itibariyle 74 gün geride kaldı. Köpek Tina ve Korhan Berzeg’den haftalarca haber alınamazken, dün köpek Tina Armutlu köyü yakınlarında bulundu. Köy sakinleri Tina’yı alıp köye getirdi. Gelişmenin ardından Jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına hız verdi. Ailesinin, 4 Ağustos’ta, yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül vadettiği Berzeg’i arama çalışmaları, 30 kişilik özel ekip tarafından sürdürülüyor. Prof. Dr. Korhan Berzeg, siyaset ve ekonomi dünyasından bir çok ünlü ismin üniversite hocası olarak biliniyor.