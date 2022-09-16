Küçükkaya’nın ‘fakir kanal’ sözleri Halk TV’yi dağıttı: Toktaş da ayrıldı

Halk TV'de ardı ardına ayrılık kararları gelmeye devam ediyor. Murat Sabuncu ve Gökmen Karadağ'ın ardından Halk TV'de bir ayrılık daha yaşandı. İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transferinden sonra Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş bir sebep belirtmeden kanaldan ayrıldığını duyurdu. Küçükkaya'nın canlı yayında, "Biz fakir bir kanalız" sözlerinden sonra İrfan Değirmenci başta olmak üzere kanal içerisinde tepkiler yükselmişti. Yaşanan bu tartışmalardan sonra Toktaş ayrılık kararını, "Halk TV ile buraya kadar" şeklinde ifade etti. Küçükkaya'nın transferinden sonra kanal içerisinde rahatsızlıkların arttığı ve yeni istifaların olacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Medya savaşı çıktı

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Nisan 2020'den beri sürdürdüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Suat Toktaş'ın Halk TV'den ayrılışının ardından 'CHP içerisinde medya savaşı' yorumları da yapıldı. Ayrılık sebebi belirtmeyen Toktaş, "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi.

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Karadağ da yolları ayırdı

Halk TV ekranlarında 5 yıldır yer alan Gökmen Karadağ, "Herkese Açıkça teşekkürler. Kalmam için çok çaba gösteren Cafer Mahiroğlu, program ortaklarım, nice siyasetçi, yazar, akademisyen, Halk TV mesai arkadaşlarım, emekçi arkadaşlarım, bize hayat veren izleyicilerimiz, daha doğrusu içerik ortaklarımız. Hoşça kalın dostlarım…" sözleriyle kanaldan ayrıldığını belirtmişti.

Murat Sabuncu ayrılığı sosyal medyadan duyurmuştu

Murat Sabuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Halk TV’de Levent Gültekin ile 22 aydır sürdürdüğümüz 'İki yorum' programımız bu akşam itibariyle sona eriyor. Vedalaşmak için akşam 20.00’de görüşürüz…” ifadesini kullanmıştı.