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Hayat

Kültür başkenti Anev’in tarihi kitaplaştı

04:00 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:39 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

TÜRKSOY tarafından “2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilen Türkmenistan’ın Anev şehri için hazırlanan kitabın tanıtımı yapıldı. “Anev - Bin Yılların Derinliklerinden Gelen Bir Kültür”ün Astana’daki Uluslararası Türk Akademisi’nde düzenlenen tanıtım töreninde kitabın üç bölümden oluştuğu ifade edildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un kaleme aldığı eserde Anev’in tarihi ve mimari yapıları, ünlü bilim insanlarının kent hakkında yaptığı araştırmalar ile kentteki tarım kültürüne ilişkin bilgilerin yanı sıra Berdimuhamedov’un devlet başkanı seçilene kadar görev yaptığı ve Anev’i de kapsayan Ahal bölgesindeki deneyimlere yer verildi.



#aktüel
#TÜRKSOY
#Kültür
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