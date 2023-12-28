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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne dev destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl sinema sektörüne olan desteğini sürdürdü. Yapılan son Sinema Destekleme Kurulu toplantısında 11 sinema projesine 46 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Bu destekle birlikte, bakanlığın 2023'te sinema projelerine tahsis ettiği toplam miktar 145 milyon liraya ulaşmış oldu.

12:21 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:25 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Kurul, 2 "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi"ne 7 milyon lira, 7 "uzun metrajlı sinema film yapım projesi"ne 34 milyon 500 bin lira, "dağıtım ve tanıtım projesi"ne 2 milyon lira ve "ortak yapım projesi"ne 3 milyon lira destek verilmesini kararlaştırdı.


Bunlarla birlikte 2023'te sinema projelerine sağlanan toplam destek miktarı 145 milyon liraya ulaştı.


Bakanlıktan destek alan projeler arasında, Türk edebiyat ve fikir hayatının önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden uyarlanacak, yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstleneceği
"Bir Adam Yaratmak"
filmi de yer aldı.

Dağıtım ve tanıtım desteği türünde, Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele veren Dr. Sadık Ahmet'in yaşamını konu edinen "Sadık Ahmet" filmi destek almaya hak kazandı.


Ortak yapım desteği türünde ise Nasreddin Hoca'nın anlatılacağı ve Türk dünyası ülkelerinin ortaklığında gerçekleştirilecek "Hodja Nasreddin" adlı animasyon filme destek kararı çıktı. Filmin yönetmenliğini, "Wanted" ve "Ben-Hur" gibi önemli Hollywood yapımlarında da bu görevi üstlenen Kazak yönetmen Timur Bekmambetov yapacak.


Animasyon filmlerin izleyici payı yüzde 32'ye yükseldi

Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü, teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleriyle son dönemde büyük gelişim gösterdi.


Daha önce yabancı yapımların hakim olduğu sinema filmlerinde, son yıllarda yerli uzun metraj animasyon projeleri öne çıktı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005-2023 yıllarında 27 uzun metrajlı animasyon film projesine 33 milyon lira destek vererek üretime büyük katkı sağladı.


Animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı içindeki payı 2017'de yüzde 8 iken, 2023'te yüzde 32'ye yükseldi. Bu yılın en çok izlenen filmi ise 2,8 milyonu aşan seyirciyle Bakanlık destekli "Rafadan Tayfa" oldu.


Yılın son destekleme kurulunda "Kral Şakir" serisinin son filmi "Kral Şakir: Devler Uyandı" ile "Emiray Macera Yolcusu", destek sağlanan projeler arasında yer aldı.




#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#sinema
#Kültür Sanat
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