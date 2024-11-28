Kur’an aşkıyla 1.5 yılda hafız oldu: Hayali belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan görme engelli Medine Mevlütoğlu ilk ve orta eğitimini başarılı bir şekilde sürdürürken dört dil öğrendi. Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen, piyano çalan Medine, 2023 yılında hafız olmaya karar verdi. Medine, hafızlık eğitimi 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.
Medine’nin annesi Gül Mevlütoğlu, kızlarının 2,5 aylık bebekken göz sorununu fark ettiklerini belirtti. Medine’nin eğitimine büyük önem verdiklerini, okula başlamadan önce kurslara gönderdiklerini belirten anne Mevlütoğlu, “Biz ne kadar sıkıntı çeksek de endişelensek de Medine, şükür çok kolaylıkla elde etti okulları, eğitimi. Şimdi hafız oldu.” ifadelerini kullandı.
Küçüklüğünden beri Kur’an-ı Kerim aşkıyla büyüdüğünü söyleyen Medine, “8 yaşıma kadarki süreçte de her zaman babaanne, anneanne vesilesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki birçok kursta eğitim alma fırsatı buldum. 8 yaşındayken hocalarım sağ olsunlar beni keşfettiler, ‘Sen öğrenebilirsin' dediler.” ifadelerini kullandı.