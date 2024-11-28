Kur’an aşkıyla 1.5 yılda hafız oldu: Hayali belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almak

Kısa bir zamanda Kur’an eğitime başladığını öğrenmeye belirten, “Kısa bir süreçte Elif Ba cüzünü bitirdik ve Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladık, kabartma Kur'an ile.

Fark ettim ki Kur'an-ı Kerim benim hayatımı şekillendiriyor, ben onu hayat rehberi edinmeliyim ve daha fazla bu Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmalıyım dedim. Hem onu ezberlemek hem de anlamını içime işlemek istedim.