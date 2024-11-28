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Kur’an aşkıyla 1.5 yılda hafız oldu: Hayali belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almak

Kur’an aşkıyla 1.5 yılda hafız oldu: Hayali belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almak

11:1228/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
DHA
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Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan Medine, hafızlık belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almak istediğini söyledi
Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan Medine, hafızlık belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almak istediğini söyledi

Bursa’da yaşayan 16 yaşındaki görme engelli Medine Mevlütoğlu, hafızlık eğitimini kısa sürede tamamladı. Dört bilen, piyano çalan Medine’nin hayali, hafızlık belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almak…


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Kur’an aşkıyla 1.5 yılda hafız oldu: Hayali belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almak
Hayat
28 Kasım, Perşembe

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan görme engelli Medine Mevlütoğlu ilk ve orta eğitimini başarılı bir şekilde sürdürürken dört dil öğrendi. Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen, piyano çalan Medine, 2023 yılında hafız olmaya karar verdi. Medine, hafızlık eğitimi 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.


“Okulları kolaylıkla halletti”

Medine’nin annesi Gül Mevlütoğlu, kızlarının 2,5 aylık bebekken göz sorununu fark ettiklerini belirtti. Medine’nin eğitimine büyük önem verdiklerini, okula başlamadan önce kurslara gönderdiklerini belirten anne Mevlütoğlu, “Biz ne kadar sıkıntı çeksek de endişelensek de Medine, şükür çok kolaylıkla elde etti okulları, eğitimi. Şimdi hafız oldu.” ifadelerini kullandı.

Medine'nin annesi Gül Mevlütoğlu, kızının eğitim hayatını anlattı.

“Kur’an aşkıyla büyüdüm”

Küçüklüğünden beri Kur’an-ı Kerim aşkıyla büyüdüğünü söyleyen Medine, “8 yaşıma kadarki süreçte de her zaman babaanne, anneanne vesilesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki birçok kursta eğitim alma fırsatı buldum. 8 yaşındayken hocalarım sağ olsunlar beni keşfettiler, ‘Sen öğrenebilirsin' dediler.” ifadelerini kullandı.


“Kur’an’ın anlamını içime işlemek istedim”

Kısa bir zamanda Kur’an eğitime başladığını öğrenmeye belirten, “Kısa bir süreçte Elif Ba cüzünü bitirdik ve Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladık, kabartma Kur'an ile.
Fark ettim ki Kur'an-ı Kerim benim hayatımı şekillendiriyor, ben onu hayat rehberi edinmeliyim ve daha fazla bu Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmalıyım dedim. Hem onu ezberlemek hem de anlamını içime işlemek istedim.
Mart 2023'te İnegöl Merkez Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda, Hacer Hocamın öğrencisi olarak hafızlığa başladım. Normalde 3 yıla kadar uzayan hafızlık sürecini 1,5 yıl gibi bir süreyle tamamlamak nasip oldu, çok şükür.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a piyano çalmıştı

Arapça ve İngilizce bilen, internetten Fransızca, annesinden de Rusça öğrenen Medine, “
Aynı zamanda piyano eğitimime de devam ediyorum. Bu süreçte de hafızlığımı tamamladım. Temmuz ayında gireceğim sınavdan elde edeceğim belgeyi, daha önce kendisine piyano çaldığım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almak istiyorum.
” diye konuştu.




#Kuran-ı Kerim
#Eğitim
#Bursa
#İnegöl

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