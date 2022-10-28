Hayat Kurtlar Vadisinin Polat Alemdarı Necati Şaşmazdan üzen haber Hastaneye kaldırıldı
AKTÜEL

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Necati Şaşmaz fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Şaşmaz'ın anjiyo olduğu ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kurtlar Vadisinin Polat Alemdarı Necati Şaşmazdan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Necati Şaşmaz

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Süper Kulüp magazinin haberine göre; başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • Kurtlar Vadisi isimli mafya dizisindeki "Polat Alemdar" tiplemesiyle ünlenen Şaşmaz, son olarak bir tarikatin müridi olduğuna dair haberlerle gündeme gelmişti. Necati Şaşmaz'ın geçen yıl boşandığı Nagehan Kaşıkçı, Şaşmaz'In müridi olduğu tarikat ve "mehdilik" iddiasının boşanma sebebi olduğunu iddia etmişti.
Yaralar sarılıyor

Yaralar sarılıyor

​İzmir'de depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı.
İlk kez sergilendi

İlk kez sergilendi

Milli İHA ve Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak.
Bu kararlılıkla döviz stoku erir

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor.

Fincancı ve merkez yönetimin görevden alınması için davaname hazırlandı.

ABD'den Rusya'ya sert uyarı.

​Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti.

​Twitter'ı satın alır almaz kararını verdi.

​Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye analizi

​İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek.

​Mermiler ders içinmiş.

​Yüce Allah'ın Peygamberine ilk hitabı 'Oku' emri olmuştur.

​Cezaevi servisine saldırı düzenlemişti.

​Aralarında müessese müdürü ve yöneticileri de var.

​'İki kaburga kırığım var'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.