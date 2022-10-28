Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

Kaybedeni Olmayan Yarışma: Başvurular başladı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hayatını daha fazla gence anlatabilmek ve idrak ederek hayatlarında tatbik edebilmeleri amacıyla her sene düzenlenen “Gençler Efendimizin İzinde' Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nın başvuruları başladı.