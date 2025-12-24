Levanten mimari tartışılacak

“İstanbul’un Levanten Mimarisi” başlığıyla düzenlenecek söyleşide, kentin özellikle 19. yüzyıldan itibaren şekillenen kozmopolit kimliğinin mimariye yansımaları ele alınacak. Söyleşide, Beyoğlu’ndan Galata’ya, Kadıköy’den Moda’ya uzanan Levanten mimari mirasın tarihsel arka planı, mimari özellikleri ve günümüzde karşı karşıya kaldığı dönüşüm ve koruma sorunları tartışmaya açılacak. Terra Sanat Söyleşileri kapsamında düzenlenecek bu etkinlik, İtalyanca–Türkçe ardıl çeviri eşliğinde gerçekleştirilecektir.