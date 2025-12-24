Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Levanten mimari tartışılacak

Levanten mimari tartışılacak

04:0024/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Terra Sanat Söyleşileri’nin dördüncü buluşması, mimar ve mimarlık tarihçisi Doç. Dr. Luca Orlandi’nin katılımıyla cuma günü Terra Santa’da gerçekleştirilecektir.

“İstanbul’un Levanten Mimarisi” başlığıyla düzenlenecek söyleşide, kentin özellikle 19. yüzyıldan itibaren şekillenen kozmopolit kimliğinin mimariye yansımaları ele alınacak. Söyleşide, Beyoğlu’ndan Galata’ya, Kadıköy’den Moda’ya uzanan Levanten mimari mirasın tarihsel arka planı, mimari özellikleri ve günümüzde karşı karşıya kaldığı dönüşüm ve koruma sorunları tartışmaya açılacak. Terra Sanat Söyleşileri kapsamında düzenlenecek bu etkinlik, İtalyanca–Türkçe ardıl çeviri eşliğinde gerçekleştirilecektir.



#Mimari
#aktüel
#hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi uygulanacak bölgeler tek tek açıklandı