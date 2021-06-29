Hayat Macera parkında botun devrilmesiyle metrelerce sürüklenen çocuk ölümden döndü Sağlıkçı diye kasiyer getirdiler
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Macera parkında botun devrilmesiyle metrelerce sürüklenen çocuk ölümden döndü: Sağlıkçı diye kasiyer getirdiler

Bursa’da macera sporları faaliyeti gösteren bir işletmede güvenlik önlemleri alınmadan kaydırak alanına alınan ve burada botunun devrilmesi sonucu metrelerce sürüklenerek yaralanan 5 yaşındaki çocuğun görüntüleri, "bu kadar olmaz" dedirtti. Hiçbir önlem almayan işletmenin, küçük çocuğun ailesi tarafından doktor istenmesi üzerine kasada çalışan genç kadını "sağlıkçı" diye getirdiği iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
Macera parkında botun devrilmesiyle metrelerce sürüklenen çocuk ölümden döndü: Sağlıkçı diye kasiyer getirdiler
Çocuğun botla birlikte devrildiği anlar

Bursa'da geçtiğimiz cumartesi Mustafa Demir, 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Demir ve eşiyle birlikte vakit geçirmek için macera sporları faaliyeti gösteren işletmeye geldi. 5 yaşındaki Hüseyin Demir, burada görevlilerin yardımıyla şişme botla kayılabilen kaydırak alanına alındı. İddiaya göre Hüseyin Demir’e görevliler tarafından emniyet kemeri, kask ve vücut koruma yeleği takılmadan kayması sağlandı. Bu sırada bot üzerinde dengesini kaybeden Hüseyin Demir, bottan devrilerek metrelerce sürüklendi.
Göz yaşlarına boğulan Hüseyin Demir’in yardımına ise ailesi koştu. Demir’in bottan devrilme anı cep telefonu kamerası tarafından da görüntülendi.

Küçük çocuk kolundan ve başından yaralandı
Küçük çocuk kolundan ve başından yaralandı

Başkaları tarafından öpülen çocuk ölümden döndü
FOTOĞRAF 9
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Yüzü ile birlikte vücudunun çeşitli yerlerinde kırmızı lekeler çıkan Kalo Hoy iaimli küçük çocuk, ölümden döndü.
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“Ölümcül öpücük” denilen bir hastalığa yakalanan küçük çocuk dört gün boyunca hastanede yattı.
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Doktorlar, virüsün hızlı bir şekilde tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabileceğini söyledi.
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Göğsünde, yüzünde ve kolunda kırmızı lekeler çıkan çocuk yoğun bir antibiyotik tedavisiyle iyileşti.
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Çocukları ağızdan öpmek ve ortak çatal-bıçak kullanmak nedeniyle virüsün yayıldığını ifade eden doktorlar, anne ve babaları uyardı.
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Kalo Hoy’un anne ve babası çocuklarının iyileşmesi nedeniyle kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.
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Başkaları tarafından öpülen çocuk ölümden döndü
Kalo Hoy isimli küçük çocuğun yüzünde kırmızı lekeler çıktı. Hemen doktora giden aile, doktorlar tarafından iki kez eve gönderildi. Üçüncü muayenede küçük çocuğun virüs kaptığı ortaya çıktı. Virüs kapmasının sebebi ise başkaları tarafından öpülmesi.


SAĞLIKÇI DEDİLER KASİYER ÇIKTI

Hüseyin Demir’in kolundan, başından ve bacağından yaralandığını gören ailesi, yetkilerden revirdeki doktorun gelmesini istedi. Bu sırada iddiaya göre işletme yetkilileri kasada görevli kadını, "sağlıkçı" diye Hüseyin Demir’in yanına yollayarak, ecza dolabındaki malzemeler ile pansuman yapmasını istedi. Baba Mustafa Demir’in sağlıkçı kimliğini sorması üzerine kadının kasiyer olduğu ve sağlık çalışanı olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra Mustafa Demir, durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Demir’i Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Küçük çocuk, burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Baba Mustafa Demir ise, hem güvenlik önlemlerinin alınmaması hem doktorun bulunmaması hem de kasiyer çalışanın doktor olduğunu iddia ettikleri gerekçesiyle Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acı yaşayan çocuğun feryada ise yüreklerin yüreğini dağladı.

Kamyonetin kasasına takılan küçük çocuk, düşünce ölümden döndü
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Kamyonetin kasasına takılan küçük çocuk, düşünce ölümden döndü
Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan çocuk, yola düştü. Kamyonetin arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ölümden döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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